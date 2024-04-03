Финал Кубка России: смотреть трансляцию гонки преследования у женщин
Женская гонка преследования в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам состоится в среду, 3 апреля. Начало — в 11.30 по московскому времени.
Финал Кубка страны по лыжным гонкам-2023/24 пройдет в Кировске (Мурманская область) со 2 по 7 апреля. Соревнования 7-го этапа проходят в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас».
В прямом эфире бесплатно следить за женским спринтом можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало — 11.30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Вероника Степанова
2. Татьяна Сорина — 0,9
3. Мария Истомина — 0,15
4. Елизавета Пантрина — 0,18
5. Дарья Непряева — 0,20
6. Христина Мацокина — 0,22
7. Анастасия Фалеева — 0,24
8. Алена Баранова — 0,28
9. Екатерина Евтягина — 0,31
10. Екатерина Смирнова — 0,36
11. Анна Королева (Беларусь) — 0,37
12. Елизавета Шалабода — 0,40
13. Екатерина Мегедь — 0,47
14. Александра Кононова — 0,49
15. Екатерина Никитина — 0,53
16. Анастасия Кулешова — 0,54
Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России.
Финальный этап пройдет в формате мини-тура. Расписание финального этапа Кубка страны можно узнать в нашем материале.
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