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Сегодня, 09:30

Финал Кубка России: смотреть трансляцию гонки преследования у женщин

Гонка преследования у женщин в финале Кубка России по лыжным гонкам пройдет 3 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вероника Степанова.
Фото ФЛГР

Женская гонка преследования в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам состоится в среду, 3 апреля. Начало — в 11.30 по московскому времени.

Финал Кубка страны по лыжным гонкам-2023/24 пройдет в Кировске (Мурманская область) со 2 по 7 апреля. Соревнования 7-го этапа проходят в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас».

В прямом эфире бесплатно следить за женским спринтом можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало — 11.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Татьяна Сорина — 0,9

3. Мария Истомина — 0,15

4. Елизавета Пантрина — 0,18

5. Дарья Непряева — 0,20

6. Христина Мацокина — 0,22

7. Анастасия Фалеева — 0,24

8. Алена Баранова — 0,28

9. Екатерина Евтягина — 0,31

10. Екатерина Смирнова — 0,36

11. Анна Королева (Беларусь) — 0,37

12. Елизавета Шалабода — 0,40

13. Екатерина Мегедь — 0,47

14. Александра Кононова — 0,49

15. Екатерина Никитина — 0,53

16. Анастасия Кулешова — 0,54

Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России.

Финальный этап пройдет в формате мини-тура. Расписание финального этапа Кубка страны можно узнать в нашем материале.

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Вероника Степанова
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