Могут ли Клебо вернуть золото чемпионата мира? Варианты развития скандала

При каких условиях Йоханнесу могут вернуть первое место в марафоне на чемпионате мира.

Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервик заявил, что норвежская сторона будет тянуть до последнего с апелляцией на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. У норвежской стороны есть 48 часов, чтобы официально выразить несогласие с решением жюри, которое приняли в 18:00 по московскому времени 7 марта. Принципиально вопрос об обращении в FIS был положительно решен еще в воскресенье вечером, однако скандинавы консультируются с юристами, для того чтобы сделать свои аргументы максимально весомыми. Есть ли у них шансы добиться своего и чем это грозит Александру Большунову?

??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

Чем недовольны норвежцы

Для тех, кто все пропустил, напоминаю контекст событий. Победитель 50-километрового мужского классического марафона в Оберстдорфе определялся на последних метрах дистанции. Незадолго до окончания гонки вперед вырвались четверо норвежцев и россиянин Александр Большунов. Наш лыжник первым вошел в финишный коридор и, согласно правилам, имел право выбирать траекторию, по которой он помчится к медали. Сразу за спиной у Большунова работал Йоханнес Клебо, который является сильнейшим спринтером мира и который чудом удержался за лидерами на такой непрофильной для себя дистанции, как марафон.

Поскольку для выхода на финишную прямую надо было повернуть налево, а Большунов двинулся по минимальному радиусу, то Клебо логично переместился вправо, намереваясь атаковать россиянина именно с этой стороны. Но и Александр, стремясь захлопнуть калитку для преследователя, начал смещаться вправо и даже вышел на снег из самой крайней лыжни. В результате накатывавший сзади норвежец едва не оказался выбит за пределы трассы. И в этот момент между двигавшимися на высокой скорости лыжниками произошел контакт.

Клебо, практически поравнявшийся с Большуновым, подтолкнул локоть россиянина, из-за чего правая рука нашего спортсмена дернулась, его палка вошла в снег под неправильным углом и в неправильном месте (между лыжами нашего спортсмена) и сломалась. После этого россиянин толкнул своей лыжей лыжу соперника и вернулся на лыжню. Но, поскольку без одной палки полноценно работать даблполлингом было уже невозможно, Большунов потерял скорость, и его в итоге обошел не только освобожденный из «тисков» Клебо, но и накативший сзади еще один норвежец Эмиль Иверсен.

После завершения гонки российская сторона подала протест, и жюри, изучив видео, пришло к выводу, что Клебо виновен в столкновении, которое повлияло на распределение медалей в марафоне. По правилам FIS за чистоту обгона отвечает спортсмен, который находится сзади. По мнению судей, чтобы избежать наказания, он должен был занять лыжню справа от Большунова, а не пытаться проскочить между правой лыжней и ограничителями трассы. В общем, Йоханнес получил дисквалификацию, золото перешло Иверсену, а россиянин унаследовал серебро, которым был крайне недоволен, справедливо полагая, что соперник из-за своего неосторожного поведения испортил ему гонку.

A memorable final race concludes the Nordic World Championships in Oberstdorf ?

CONGRATULATIONS to all athletes and THANK YOU for your outstanding performances ?#fiscrosscountry #oberstdorf2021 pic.twitter.com/Uz4wsLSBQs — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 7, 2021

На что ссылаются норвежцы

Скандинавы тут же вспомнили историю со словенкой Аннамарией Лампич в спринтерской гонке на «Тур де Ски» 2 января этого года. Тогда Лампич финишировала второй, но была дисквалифицирована, поскольку ранее после контакта со словенкой на спуске упала Надин Фейндрих из Швейцарии. Однако после подачи апелляции эксперты пришли к выводу, что Фейндрих виновата сама, поскольку именно она перед столкновением находилась за спиной Аннамарии, а не наоборот. По большому счету ситуации в Валь-Мюстаире и Оберстдорфе разные. Но, поскольку Лампич после оправдания вернули серебряную медаль, норвежцы считают, что пересмотр результатов логичен и после завершения чемпионата мира.

Об инциденте между Большуновым и Клебо высказались уже все кому не лень. Поэтому вкратце — аргументы защитников норвежца.

— Действия Клебо было непредумышленными, он не планировал контакта с Большуновым, ему просто некуда было деваться после того, как Александр прижал его к ограничителям трассы. Столкновение в принципе могло привести к непредсказуемым результатам в том числе для экипировки Йоханнеса. Поэтому специально идти на контакт мог только самоубийца.

— Большунов специально блокировал норвежца и даже вышел ради этого за пределы лыжни. Вместо того чтобы убегать на финиш по кратчайшей траектории (по первой лыжне слева), россиянин пересек финишный коридор по диагонали, точно зная, что Клебо будет обгонять его справа (иначе бы норвежцу пришлось потерять несколько мгновений, перемещаясь за спиной Александра влево).

— В момент контакта Йоханнес успел поравняться с Александром, поэтому его нельзя называть «атакующим сзади».

— Клебо не касался злополучной палки Большунова — россиянин сломал ее сам, перед этим зацепившись за локоть норвежца.

— Йоханнесу столкновение было невыгодно, поскольку он уже успел набрать более высокую скорость, чем Большунов. Поэтому инициатором контакта мог стать именно россиянин.

— У Клебо практически безупречная репутация в плане поведения на трассе, в отличие от Большунова, на котором после инцидента с Йони Мяки на финише эстафете в Лахти висит предупреждение за «неспортивное поведение».

Каков будет вердикт FIS

Международная федерация в сложном положении, поскольку эпизод неоднозначный и речь идет о двух главных звездах мужского лыжного спорта. Решить что-либо, не вызвав гнев в Норвегии или России, уже невозможно. При этом однозначно, что вариант с двумя золотыми медалями крайне маловероятен. Если бы в деле не участвовал Иверсен или столкновение произошло у самой финишной черты, еще можно было бы рассчитывать на подобный исход. А вариант, про котором золото перейдет от Иверсена к Клебо, точно не вызовет восторга у наших болельщиков.

Большунову наверняка все равно, будет у него серебро или бронза. Он рассчитывал на титул, которого лишился в очень спорной ситуации. Александр уже превратил церемонию награждения на закрытии чемпионата в «похоронную процессию» и только этим может навлечь на себя новые беды. Отказ надевать медаль на подиуме тоже можно трактовать как «неспортивное поведение» и по совокупности наказаний влепить нашему лыжнику дисквал до конца сезона. Надеюсь, что FIS не станет этого делать, но и рассматривать вариант с передачей золота Александру в международной федерации тоже, видимо, не планируют.

А вот вариант с двумя золотыми медалями Клебо и Иверсену теоретически возможен. Хотя изучение раскладов явно затягивается. Чемпионат мира завершен два дня назад, в ближайшую субботу уже начнется финал Кубка мира в швейцарском Энгадине (в котором примут участие и Большунов, и Клебо, но уже без Иверсена). А мы все еще не знаем результатов главного турнира двухлетия. Конечно, на трассе всякое может случиться, но нынешняя схема, позволяющая по-разному трактовать правила, явно ущербна. И чисто теоретически Клебо еще может подать на вердикт FIS апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. И тогда мы точно не получим решения по чемпионскому титулу в марафоне раньше 2022 года.