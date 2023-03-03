Лыжник Белов: «Нельзя сказать, что в лыжах есть два чемпионата мира — у них и у нас»

Российский лыжник, призер чемпионата мира Евгений Белов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к статусу «Чемпионских высот».

— Саша Большунов сказал, что «настоящий чемпионат мира здесь», на «Чемпионских высотах».

— Объективно лучший спортсмен по итогам прошлого года сейчас бегает здесь, среди нас. Поэтому можно так сказать. А мы, все остальные, к нему подтягиваемся. В этом плане у нас сильные соревнования. Но все равно нельзя сказать, что и там чемпионат мира, и здесь тоже он. Да, это тяжелый вопрос. Конкуренция везде сильная, и на самом деле плохо — получилось так, что нас разделили. А спорт должен выявлять лучшего по всему мира, и было бы здорово выявить его среди всех.

— Норвежцев готовы на «Чемпионские высоты» пригласить?

— На самом деле было бы интересно, чтобы в России провели соревнования высокого ранга со всеми. Потому что смотришь сейчас чемпионат мира в Словении, там погода как всегда — плюс 10, каша, вода. По-моему, это не погода для чемпионата мира и Олимпиады. Вот здесь у нас настоящая зимняя погода, чтобы проводить такие соревнования. Я всегда хотел, чтобы именно в таких условиях и местах их проводили, и считал это правильным, — сказал Белов.