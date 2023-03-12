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Сегодня, 14:38

Олимпийский чемпион Червоткин заявил, что смотрел чемпионат мира без сожаления по поводу пропуска турнира

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Алексей Червоткин поделился мнением по поводу предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором должны обсудить вариант возвращения россиян на международные старты и допуск представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Пока не думаю о допуске или недопуске на международные старты. Кого-то допускают, кого-то нет. Сложно судить, нужно ждать и понимать — как будет ситуация складываться. Что касается чемпионата мира, то, результаты и отдельные гонки не полностью где-то удавалось подглядеть. Все равно это интересно, но не то, что было раньше, мне кажется. Но нет какого-то разочарования, нет досады, что мы не участвуем и медали разыгрываются без нас. Я этого не ощущаю. У нас были свои соревнования, я был сконцентрирован на них. Подготовка и выступление на этих стартах — главное. Обидно, грустно, скучно — такого у меня не было», — сказал Червоткин.

Алексей Червоткин
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