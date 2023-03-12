Олимпийский чемпион Червоткин заявил, что смотрел чемпионат мира без сожаления по поводу пропуска турнира

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин поделился мнением по поводу предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором должны обсудить вариант возвращения россиян на международные старты и допуск представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Пока не думаю о допуске или недопуске на международные старты. Кого-то допускают, кого-то нет. Сложно судить, нужно ждать и понимать — как будет ситуация складываться. Что касается чемпионата мира, то, результаты и отдельные гонки не полностью где-то удавалось подглядеть. Все равно это интересно, но не то, что было раньше, мне кажется. Но нет какого-то разочарования, нет досады, что мы не участвуем и медали разыгрываются без нас. Я этого не ощущаю. У нас были свои соревнования, я был сконцентрирован на них. Подготовка и выступление на этих стартах — главное. Обидно, грустно, скучно — такого у меня не было», — сказал Червоткин.