Шведка Эбба Андерссон одержала победу в гонке на 30 км на ЧМ-2023 в Планице

Шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в гонке на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам.

Она прошла дистанцию за 1 час и 22,18.0 минуты. Второе место заняла норвежка Анне Хьерсти Кальво с отставанием в 53,0 секунды. Третье место заняла шведка Фрида Карлссон (+54,2).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт. 30 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.

2. Анне Хьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.