Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат мира

Сегодня, 20:25

Легков поддержал слова Большунова про Клебо: «Это алаверды ему»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Легков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Александр Легков в интервью «СЭ» поддержал Александра Большунова, который назвал турнир «Чемпионские высоты» настоящим чемпионатом мира.

— Мне здесь нравится, и всем спортсменам, и не только спортсменам. Я и про себя могу сказать, у меня тут тоже много включений, я комментирую, не так просто. Я каждый день переживаю за это, хочется обо всех сказать, все сказать, ничего не забыть, так что мне нравится, это что-то новое. А по поводу турнира — так понимаю, что норвежцев постоянно спрашивают там, на чемпионате мира, мол, там бегают российские спортсмены, завоевывают титулы и говорят, что подтверждают звание чемпионов мира. И Клебо говорит: «Мне неважно, что они делают». Наверно, это некое алаверды туда — а мне неважно, что вы там бегаете. У нас свои соревнования, они действительно топовые, трассы очень классные.

— Просто Большунов напирает на то, что чемпионат мира здесь, и не кажется ли, что здесь есть некий перебор? Понятно, мы должны хвалить свои турниры, но ведь и не забывать, что нам надо туда возвращаться.

— А куда нам возвращаться? Мы и не собирались отказываться от их соревнований, это они нам запретили туда ехать. Поэтому правильно он говорит, если его не пустили. У него амбиции остаются, он спортсмен, который должен там бежать, выигрывать, бороться с лидерами. И если нам кто-то запретил, это не наша вина. Наши спортсмены готовы были ехать и соревноваться. Наверное, после этого такие высказывания есть у наших спортсменов. Я абсолютно поддерживаю их.

Александр Легков (справа) и&nbsp;Александр Большунов. «Если нам кто-то запретил соревноваться, это не наша вина!» Легков поддерживает слова Большунова про норвежцев

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Легков
Йоханнес Клебо
8
0
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Легков — о требованиях МОК: «Это не тот нейтральный статус, который был у нас из-за допинг-разбирательств»
«Если нам кто-то запретил соревноваться, это не наша вина!» Легков поддерживает слова Большунова про норвежцев
Карякин — о немедленной смене гражданства российскими шахматистами: «В Европе нас не ждут»
Авербух — об условиях МОК: «Сама постановка вопроса об отношении к спецоперации непозволительна»
Карпин — о матче с Ираном: «Пока это еще не точно. Заранее я бы ничему не радовался»
Газзаев: «Любая международная игра — плюс для нашего футбола и сборной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американка Диггинс выиграла гонку свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам
Новости
RSS RSS
Все новости