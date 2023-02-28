Легков поддержал слова Большунова про Клебо: «Это алаверды ему»

Олимпийский чемпион Александр Легков в интервью «СЭ» поддержал Александра Большунова, который назвал турнир «Чемпионские высоты» настоящим чемпионатом мира.

— Мне здесь нравится, и всем спортсменам, и не только спортсменам. Я и про себя могу сказать, у меня тут тоже много включений, я комментирую, не так просто. Я каждый день переживаю за это, хочется обо всех сказать, все сказать, ничего не забыть, так что мне нравится, это что-то новое. А по поводу турнира — так понимаю, что норвежцев постоянно спрашивают там, на чемпионате мира, мол, там бегают российские спортсмены, завоевывают титулы и говорят, что подтверждают звание чемпионов мира. И Клебо говорит: «Мне неважно, что они делают». Наверно, это некое алаверды туда — а мне неважно, что вы там бегаете. У нас свои соревнования, они действительно топовые, трассы очень классные.

— Просто Большунов напирает на то, что чемпионат мира здесь, и не кажется ли, что здесь есть некий перебор? Понятно, мы должны хвалить свои турниры, но ведь и не забывать, что нам надо туда возвращаться.

— А куда нам возвращаться? Мы и не собирались отказываться от их соревнований, это они нам запретили туда ехать. Поэтому правильно он говорит, если его не пустили. У него амбиции остаются, он спортсмен, который должен там бежать, выигрывать, бороться с лидерами. И если нам кто-то запретил, это не наша вина. Наши спортсмены готовы были ехать и соревноваться. Наверное, после этого такие высказывания есть у наших спортсменов. Я абсолютно поддерживаю их.