Журова назвала шантажом слова мэра Тронхейма о российских спортсменах

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» заявление мэра Тронхейма Кента Ранума о нежелательном присутствии спортсменов из России на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года, который пройдет в Норвегии.

«Все зависит не от нас и даже не от норвежцев. Они, скорее всего, озвучивают это специально, чтобы международная федерация даже не думала об этом в подобном направлении. Попытаетесь пригласить русских или белорусов, а мы их все равно не пустим. Это вообще не имеет никакого отношения к спорту. Но, предвосхищая положительные решения международной федерации, страны сразу дают понять: даже не думайте, мы не дадим русским выступать. Мы же знаем, что когда русских допускали международные организации, страны начинали выступать с протестом. Я думаю, это шантаж», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.