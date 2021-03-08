Противостояние двух суперлыжников продолжается почти три года. И это — только начало.

Столкновение Александра Большунова и Йоханнеса Клебо в финишном коридоре марафона на чемпионате мира в Обестдорфе, конечно, во многом — несчастный случай. Навряд ли кто-то из двух лидеров современных лыж специально влип в скандал с поломанной палкой россиянина и дисквалификацией норвежца. Но резонансный инцидент вполне вписывается в историю противостояния звездных спортсменов, которая продолжается как минимум с осени 2018 года. Большунов и Клебо — самые отчаянные конкуренты в мужских лыжах. И завершившийся чемпионат мира показал, что в ближайшее десятилетие их битва будет идти по всем фронтам — и в спринте, и в дистанционных гонках. И случиться здесь может все, что угодно.

Конечно, сражение Большунов vs Клебо — это часть общего противостояния в лыжах Россия -Норвегия. Точнее — Большунов против норвежцев и Клебо против россиян. Мы все отлично помним, как Йоханнес подрезал Сергея Устюгов в спринте на ЧМ-2019, спровоцировав нашего спортсмена чуть ли не на драку после финиша, и как олимпийский чемпион куражился над тем уже Устюговым на последнем этапе эстафеты на том же ЧМ-2019. Ну и как Большунов дважды разделал викингов на их собственном королевском марафоне и потом разобрался с четырьмя норвежскими «рюкзаками» в скиатлоне на ЧМ-2021. Но, конечно, самый большой интерес вызывает очная борьба двух главных звезд на лыжне.

Звезда Клебо взошла раньше — в Пхенчхане он стал трехкратным олимпийским чемпионом, тогда как Большунов только начинал карьеру во взрослом спорте. Александр в Пхенчхане тоже был молодцом, но все же не таким грозным соперником для Йоханнеса, каким стал в последствии. Поэтому реальным началом великого противостояния надо считать классический спринт на этапе Кубка мира в Руке в декабре 2018-го. В этой гонке Клебо совершил фатальную ошибку, решив, что уже выиграл, и перестав работать за несколько метров до финиша. В итоге Большунов стал первым, нанеся норвежской звезде очень болезненный удар по самолюбию. Разумеется, весь конфликт развевался в исключительно спортивной плоскости. Личные отношения двух звезд всегда были нормальными, насколько это возможно при замкнутом характере Александра.

Большунов и Клебо вместе бежали в спринте еще на юниорском чемпионате мира 2015 года, но тогда норвежец был намного успешнее своего российского ровесника. Как бы то ни было, после фиаско Йоханнеса на этапе КМ в Руке следующая запоминающаяся дуэль произошла в классическом командном спринте на чемпионате мира-2019. Большунов тогда взял на себе бремя лидерства в гонке на спуске, Клебо спокойно отсиделся за россиянином и потом легко уехал от него на пригорке. В итоге норвежцы стали первыми, наша сборная — второй, а счет в личном противостоянии сравнялся — 1:1.

В марте 2019 года Александр и Йоханнес бились в Квебеке за Кубок мира — все решалось в коньковом пасьюте на 15-м, на который норвежец ушел в 52-секундным преимуществом от россиянина. За шесть километров до финиша Большунов вместе с канадцем Алексом Харви настигли лидера. После этого россиянин сделал попытку уйти на одном из заключительных подъемов. Но уклон был слишком мал, а Клебо — слишком свеж по сравнению с Александром. Норвежец сначала удержался, а потом совершил свой фирменный рывок. Клебо убежал к победе и Кубку мира, а расстроенный Большунов на финише пропустил вперед еще и канадца.

Под новым 2020-м годом Большунов и Клебо схлестнулись на «Тур де ски». Перед заключительным забегом в году норвежец имел преимущество перед россиянином в одну секунду, но провалился в масс-старте на последнем этапе. Большунов показал в этом восхождении третий результат, который обеспечил ему победу в генеральной классификации, а Клебо сенсационно стал в гонке только 21-м, пропустив вперед в общем зачете еще и Сергея Устюгова. Короче, счет в звездной дуэли снова стал ничейным — 2:2.

После «Тур де ски» Йоханес заболел, поэтому гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место в январе 2020-го стала настоящим триумфом Большунова над норвежцами в целом и конкретно над Клебо. После гениального масс-старта весь коньковый пасьют на 15 км Александр работа в дальнем отрыве. Клебо отыграл почти полминуты, но все равно прибыл к финишу с отставанием в 46 секунд. Это был настоящий нокаут, от которого до конца сезона олимпийский чемпион так и не оправился. Даже в скандинавском «Ски-туре» Йоханнес не претендовал на общий зачет (впрочем, как и Большунов).

Из-за карантина в звездном противостоянии на лыже случился длительный перерыв, так что новый раунд мы увидели только в финале классического спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. На последнем пригорке Большунов рубился с Клебо и еще двумя норвежцами, но силы были не равны. Йоханнес улетел вперед, и утащил за собой еще двух соотечественников. А Александр остался с деревянной медалью — 3:3.

В командном спринте в Оберстдорфе Клебо и Большунова развели по разным этапам, «разделку» Йоханнес пропустил, так что следующее очное противостояние — последнее перед марафоном — пришлось на четвертый этап эстафеты 4х10 км. Из-за провального второго этапа Александр ушел на свой отрезок дистанции в 35 секундах от Клебо, который был норвежским финишером. Большунов очень быстро настиг лидера, и даже вышел вперед. Но попытки сбросить Йоханнеса успехом не увенчались. Клебо атаковал в финальный подъем и разобрался с россиянином как по учебнику.

Можно сказать, что счет в дуэли после этого стал 4:3 в пользу скандинава. Правда, не совсем понятно, в чью пользу теперь трактовать эпизод со сломанной палкой на финише марафона. Но пусть это будет ничья. В общем, Клебо в битве титанов пока чуть впереди, но следующий ход, надо полагать за Александром.