Эбба Андерссон о золоте ЧМ: «Это то, ради чего я так долго и упорно работала»

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате мира-2023 в Планице (Словения).

«Едва ли я думаю, что это правда. Это то, ради чего я так долго и упорно работала. Трудно что-то говорить. Сейчас во мне кишат всевозможных эмоции. Победа очень много значит для меня», — приводит слова Андерссон Expressen.

Серебро в гонке завоевала шведка Фрида Карлссон, бронза у Астрид Эйре Слинн из Норвегии.