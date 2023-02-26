Норвежцы Клебо и Гольберг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
Норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Гольберг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения).
В финале спортсмены прошли дистанцию за 17 минут и 28,14 секунды.
Второе место заняли итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, уступившие победителям 2,48 секунды.
На третьей строчке — французы Рено Же и Ришар Жув с отставанием в 16,48 секунды.
Чемпионат мира по лыжным гонкам
Планица, Словения
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Пол Гольберг — Йоханнес Клебо (Норвегия) — 17.28,14
2. Франческо де Фабиани — Федерико Пеллегрино (Италия) +2,48
3. Рено Же — Ришар Жув (Франция) +16,48
4. Антуан Сир — Грэм Ричи (Канада) +22,95
5. Калле Халварссон — Эдвин Ангер (Швеция) +29,58
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