«Клебо вряд ли поедет на свадьбу Большунова. Но не из-за того, что они в плохих отношениях»

Норвежский журналист Оле Кристиан Стрем — о хейтерах российского лыжника и отношении норвежцев к дуэли Большунов — Клебо.

С момента финиша марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе прошло уже два дня, а есть впечатление, что гонка все еще не закончена. Сначала норвежца Клебо дисквалифицировали за помеху для россиянина Александра Большунова. Большунову вручили серебро, а золото — финишировавшему первым норвежцу Эмилю Иверсену. Но норвежская федерация с этим решением не согласна и подала встречный протест. В ближайшие дни мы узнаем окончательное решение, и не исключено, что итоги марафона могут быть снова пересмотрены.

В Норвегии Большунов популярнее, чем в России

— Как в Норвегии восприняли итоги марафона и дисквалификацию Клебо?

— Это главное событие последней недели, если не года. Все только об этом и говорят, бесконечно обсуждают по телевизору, при встречах с друзьями, дома... Наш материал про итоги марафона собрал в интернете миллион просмотров, можете себе представить?! Какого-то единого мнения нет, это очень сложная тема. Но как мне кажется, большинство сочувствуют Клебо и считают, что ему должны вернуть золотую медаль.

— Что говорят про Большунова и про то, что он отказался надеть себе на шею серебряную медаль?

— Мне жаль Александра, потому что в этой ситуации и он, и Клебо оказались проигравшими. Для Александра серебро — это точно такое же поражение, как для Йоханнеса дисквалификация. Они оба мечтали только о золоте. Но мне кажется, у нас не совсем поняли, когда он не стал надевать серебро на церемонии награждения. Это было немного странно. Особенно после случая с финном Мяки на финише эстафеты в Лахти — вот там норвежцы точно были не за Большунова.

— Большунов популярен в Норвегии? Если он выйдет на улицу или спустится в метро — его узнают?

— Конечно, тут даже вопросов нет! Александр — один из самых популярных спортсменов. Учитывая, что лыжные гонки у нас вид спорта номер один, Клебо знают вообще все, а Александра как его главного соперника — практически так же. Думаю, в Норвегии Большунов гораздо популярнее, чем в России. Я недавно опубликовал большой материал про его детство, про отношения с отцом, про подход к тренировкам... Большунов — настоящая звезда у нас. Его, может быть, не все любят, но абсолютно точно, что все уважают.

Вряд ли Клебо приедет на свадьбу Большунова

— В России считают, что Иверсену стоило отказаться от золотой медали, которой он не заслуживал. Вы так не думаете?

— Нет, конечно. В чем тут вина Эмиля, если так получилось? Он вел себя как настоящий спортсмен, боролся до конца. Насчет двух золотых медалей я тоже не уверен. Как могут дать два золота спортсменам, у которых разное время? По правилам такое невозможно, да и нелогично.

— Что вы думаете об апелляции норвежской федерации на результаты марафона? Есть шанс вернуть золото Клебо?

— Тут никто не может знать наверняка. Наши решили воспользоваться возможностью побороться за Йоханнеса и подать апелляцию в течение 48 часов после гонки. Дальше пусть решает международная федерация. Это действительно сложная ситуация, и я думаю, тут нет однозначного решения.

— Клебо приедет на свадьбу Большунова в Россию?

— Слышал, что свадьба будет в апреле, поэтому вряд ли. Но не из-за того, что они в плохих отношениях. Йоханнес как раз очень уважает Александра и с удовольствием бы поздравил его лично. Но у нас очень строгие противовирусные меры, и Клебо вряд ли станет рисковать в таком далеком путешествии. Подцепить коронавирус он ни в коем случае не хочет.

— Вам не кажется, что это лукавство? Клебо настолько боялся коронавируса, что пропустил несколько этапов Кубка мира и «Тур де Ски», а на чемпионат мира приехать не побоялся и на финал Кубка мира тоже поедет...

— Нет, Йоханнес действительно очень опасается вируса. Потому что мы видим на примере того же Сергея Устюгова, что последствия могут быть непредсказуемы. Кто знает, а вдруг Клебо вообще никогда больше не сможет набрать прежних кондиций? Это серьезная проблема. Другое дело, что финал Кубка мира для Клебо, да и для Большунова, теперь дело принципа. Там тоже будет гонка на 50 км, и уверен, это будет мегаинтересно. Чуть ли не главная гонка года!

Финал Кубка мира в Энгадине (Швейцария)

13 марта, суббота

13.40 Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

17.30 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

14 марта, воскресенье

10.15 Женщины. Гонка преследования, 30 км (С)

12.35 Мужчины. Гонка преследования, 50 км (С)