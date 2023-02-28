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Сегодня, 16:44

Американка Диггинс выиграла гонку свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам

Мария Гусева
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Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Планице (Словения).

31-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты 40,8 секунды.

Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (отставание 14,0 секунды), третьей стала еще одна представительница Швеции — Эбба Андерссон (19,5).

Завтра, 1 марта, в Планице пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

10 км, свободный стиль. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 19,5

Джессика Диггинс
Фрида Карлссон
Эбба Андерссон
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