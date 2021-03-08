Эксклюзивное интервью президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) о итогах лыжного чемпионата мира.

В немецком Оберстдорфе завершился лыжный чемпионат мира. У России — золото, три серебра и бронза. Руководитель отечественных лыж, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, подводя итоги турнира, как всегда, зажгла. Разговор состоялся до инцидента между Большуновым и Клебо в марафоне. Поэтому об этой истории главный тренер наше сборной выскажется отдельно.

Как оценивать выступление сборной

— Чемпионат мира для нас точно не плохой и не провальный, — начала Вяльбе. — В целом, выступление достойное. Хотя получилось не у всех.

— Из тех, у кого не получилось, кто приходит в голову первым?

— Денис Спицов. У него не было ни одной гонки. Совсем не сложилось у Жени Белова. Большунов точно выходил с настроем на победу на 15 км. Да и Таня Сорина на медаль в марафоне настраивалась очень серьезно. Первое место там было без вариантов. Я бы вообще Терезе предложила пробежать и мужскую гонку, в субботу она просто размялась.

— Йохауг, кстати, догнала вас по числу золотых медалей на чемпионатах мира.

— Все эти подсчеты — полная ерунда. Когда я пришла в спорт, было всего девять этапов Кубка мира, а на чемпионате мира разыгрывалось четыре комплекта наград. Каждый пишет свою историю: Йохауг, Вяльбе, Кулакова, Гунде Сван. В чем прикол сравнивать? А ведь некоторые пытаются еще с биатлонистами и даже хоккеистами. Глупо.

Не понимаю, зачем Йоханнес решил пойти таким путем

— Как восприняли такое серебро Большунова в марафоне?

— Всегда, когда есть какая-то подлость — это обидно. Медаль — хорошо в любом случае. Но если была бы честная и чистая борьба, без каких—либо подвохов со стороны Клебо, это было гораздо интереснее и красивее. Я тем более не понимаю Йоханнеса, который очень силен на финише: зачем он решил пойти таким путем?

— Норвежцы подали апелляцию в FIS на дисквалификацию Клебо. Что это значит?

— Есть комиссия FIS, которая стоит выше жюри. Если с решением жюри ты не согласен — в течение 48 часов можешь подать апелляцию. Норвежцы сделали это. Мы такое делали в Сочи-2014, когда Сундбю помешал Максиму Вылегжанину в скиатлоне. Но нам тогда отказали, решение жюри менять не стали.

— Теоретически может быть такое, что сейчас они решение жюри отменят — и Клебо вернут золото?

— Конечно. За это они и борются.

— Но, если следовать букве закона и правилам FIS — там же без шансов?

— Я уже настолько не верю этим буквам, что наверняка говорить нельзя. Все мы читаем эти буквы по-разному. Вчера вечером уже написала FIS-директору Пьеру Миньерей и еще раз обратила внимание на то, что нам всем вместе нужно очень хорошо подумать и сделать такие правила, которые было бы невозможно трактовать двояко. Они должны быть абсолютно четкими для всех. Пускай даже очень жесткими, но. чтобы все спортсмены четко понимали: если нарушишь — будешь наказан. И тогда ни у норвежцев, ни у шведов, ни у русских, ни у китайцев — вообще ни у кого не будет возникать вопросов. А когда есть лазейка, вариант «а может проскочит» — это неправильно. Только однозначное чтение правил приведет к нормальному разрешений подобных ситуаций.

Устюгов может быть не пятым, а первым. Даже с Клебо

— Сергей Устюгов с одной стороны провел из-за коронавируса скомканный сезон, а с другой — несмотря на травму стал здесь пятым в спринте.

— Еще в школе увидела у завуча на стене такую фразу: «Не ищи виноватых, если вдруг не везет. Будь построже к себе — и удача придет». Сергею нужно поковыряться в себе. Да, были болезни. Но у него с 2017-го каждый год какие-то проблемы, обиды.

Сережа — суперталантливый человек. Но пока он не может справиться со своими эмоциями. Нужно их куда-то засунуть и начать пахать, переть вперед. Я убеждена, что он может быть не пятым, а первым. Даже в спринте. Даже с Клебо. И дистанции он может бегать очень хорошо. Но что-то ему мешает.

— Вас устраивает, что он готовится в группе Крамера?

— Мне это не нравится, и я еще год назад предлагала ему уйти. Маркус — мягкий человек, у него другой менталитет. А Серегу нужно пинать. Но Устюгов отказался, сказал, что в другой группе он не сможет. А насильно выпихнуть я его не могу. Да сейчас и поздно уже.

— Он не поедет на финал Кубка мира. С пониманием относитесь к этому?

— Мы никого не тащим в сборную насильно. Он взрослый и сформировавшийся человек. Сказал, что будет готовиться к чемпионату России — пусть готовится.

— По поводу группы Крамера к концу чемпионата мира впечатления изменились в лучшую сторону?

— Думаю, он сам не сильно удовлетворен. Юля бежала через день. Артем Мальцев выступил хорошо, но это — не медаль. Мы с Маркусом общались и у него есть версия, где они могли ошибиться методически. Но лучше сейчас, чем через год.

Ретивых нужно трижды выиграть на Кубке мира, чтобы отобраться на Олимпиаду

— Какие-то переходы между группами в межсезонье будут?

— Только Христина Мацокина будет готовиться не у Егора, а у Маркуса. Все, других переходов не будет. И новых спортсменов, кроме группы Сорина, тоже ни у кого не будет. Потому что в олимпийский сезон это бессмысленно.

— То есть в целом мы уже сейчас понимаем, кто побежит в Пекине?

— Безусловно. Хотя народу там будет меньше, чем здесь. Квота — восемь мужчин и восемь женщин. Отбор будет жесточайшим. На этот раз мы не будем отбирать по «Тур де Ски», а многим вообще нужно задуматься, стоит ли эту многодневку бежать. Все силы и мысли должны направлены только на Олимпийские игры.

— Медальный план там будет таким же, как и здесь (1-1(2)-1(2)?

— А у нас же ничего не меняется. Да и вообще медальный план — это какие-то формальности. Главное — взять свое и ничего не отдать.

— Квота в восемь человек — это жесть? Всю программу придется бежать одним и тем же людям.

— Вообще у нас много спортсменов, которые мечтают бежать почти всю программу. Это не только Большунов, но и Якимушкин, и Белов, и Спицов, и Сорина. Да практически все хотят. Другое дело, кто сможет выдержать.

В этой реальности вопросы появляются только по Глебу Ретивых. Я уже сказала Маркусу: если он выиграет три раза на Кубке мира, то можно брать его на Олимпиаду. А иначе — какой смысл? Везти его ради одной гонки, в которой он может остаться без медали? Тем более, если Большунов, Устюгов и Терентьев будут в очень хорошей форме, по командному спринту у нас все хорошо. Глебу придется очень постараться пробиться в олимпийскую команду.

Серега Устюгов талантливее Большунова

— Большунов — самый талантливый лыжник в российской истории?

— У Саши 50х50. Половина его успехов — трудолюбие. Серега Устюгов более талантливый, но у него проблемы в голове. Там постоянно какая-то каша. Но ему победы, как мне кажется, давались гораздо легче. А Сане все достается за счет труда.

— Большунов тренируется больше, чем Легков в свое время?

— Я думаю, больше.

— Ему ведь точно бежать всю программу на Олимпиаде?

— Подождите-подождите. Мы еще не определились. Давайте так далеко не шагать, а то штаны можно порвать. Спокойнее. Придет время, будет пища.

— Вам нравится, что Большунов в преддверии Олимпиады — самый популярный зимник страны?

— Мне очень нравится, что лыжные гонки набрали такую популярность. И во многом это заслуга Саши. При этом я за него спокойна. Он не из тех людей, которые с утра до ночи будут давать интервью. У него с этим все строго. А ожидания он и сам на себя возлагает очень большие.

— У Устюгова на свадьбе вы были. Теперь — к Большунову?

— Да, меня пригласили. 24 апреля. Пойду с удовольствием. А на свадьбе я была не только у Сереги с Ленкой, но и у Юли Ступак, и у Дениса Спицова.

— Если вас за один стол с Клебо посадят, будете рады?

— Конечно. Мне без разницы, с кем сидеть. Не знаю правда, приедет он или нет. Я — ответственная за визы, и пока мне его паспорт не приходил. Хотя Йоханнес шутил, что готов поработать официантом. Так что ждем.

Ни у кого и мыслей нет душить Якимушкина и вешать на него ярлыки после эстафеты

— Якимушин не побежал марафон из-за эстафеты?

— Нет. Изначально было обговорено: либо 15 км, либо 50. А про его этап в эстафете вообще нет смысла говорить. Зачем? Бежит не один человек, а команда. У одного не получилось — другие должны подхватить. Давайте откроем статистику. Норвежцы после первого этапа должны были застрелить Гулберга? Да они радовались все вместе и ему никто слова не сказал.

В эстафете мы взяли свое. А душить Ваню и вешать на него ярлыки ни у кого даже мыслей нет. Норвежцы по составу на голову сильнее всех, а мы с ними боролись на равных. Вместо того, чтобы сказать, какие мы молодцы, нам приходится оправдываться.

— С 1982-го мы не можем обыграть норвежцев в эстафетах на больших турнирах. Следующий год — новый шанс?

— Эстафета всегда была для меня особенным видом. И когда я бегала, и когда была руководителем.

— Но у вас есть такой пунктик: пока парни не победят на большом турнире в эстафете — никуда не уйду?

— Больше скажу, у меня даже другой пунктик. Пока девчонки не выиграют эстафету на Олимпийских играх — никуда не уйду. Хотя... Это шутка. А то выиграют на следующий год, так мне что — уходить?

— Надо внести поправки: «Уйду, когда выиграют, но не сразу».

— Вот так можно.