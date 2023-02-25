Легков поделился впечатлениями от первых мужских гонок на чемпионате мира в Планице

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от первых мужских гонок на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Нет никаких вопросов к Йоханнесу Клебо. В спринте он был абсолютным фаворитом и свой класс доказал. Хотя в нынешнем сезоне два спортсмена — француз Ришар Жув и итальянец Федерико Пеллегрино его обыгрывали. Но здесь чудес не произошло, человек с таким высочайшим уровнем подготовки никому не позволил выиграть. Хотя конкуренция у него не такая большая. Присутствие россиян именно в спринтерской гонке ничего бы не изменило — Йоханнес все равно бы выиграл. В скиатлоне очень силен был Симен Крюгер с учетом тяжелой трассы и тяжелой спусковой части. Он ведь и в Давосе на «пятнашке» около 30 секунд всем привез, а здесь показал класс на 30 км. Шур Рете молодец, прекрасно отработал гонку, но норвежцы не привозят на чемпионат мира спортсменов, которые не готовы бороться за высокие места. А Клебо меня просто поразил своим прохождением спусков. Когда спортсмены едут на этот тяжелый спуск, все напрягаются, а он, наоборот, расслабляется. Йоханнес повороты проходит на расслабленных ногах. Ну, у меня лично такое ощущение. А саму гонку Клебо прошел в стиле Устюгова — то отпускал соперников, то догонял. Он легко догонял, но в скиатлоне по дистанционной скорости очень силен был Крюгер. Симен практически все подъемы шел под каждый шаг, а на горный переходил только потому, что трасса была достаточно мягкая. Красивые, точные, мощные, направленные движения», — приводит слова Легкова «Чемпионат».