Крюгер выиграл коньковую «разделку» на чемпионате мира, Клебо — четвертый
Норвежец Симен Хегстад Крюгер выиграл коньковую разделку на 15 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения). Спортсмен прошел дистанцию за 32 минуты и 17,4 секунды.
В тройку попали его соотечественники Харальд Амундсен (+5,3 секунды отставания от лидера) и Ханс Кристер Холунн (+24,6).
Норвежец Йоханнес Клебо пришел четвертым (+25,5).
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Планица, Словения
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4
2. Харальд Амундсен (Норвегия) +5,3
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) +24,6
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +25,5
5. Вильям Поромаа (Швеция) +48,9
6. Шюр Рете (Норвегия) +52,8
7. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) +1.06,8
8. Фридрих Мох (Германия) +1.08,1
9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +1.17,0
10. Клеман Парисс (Франция) +1.21,2