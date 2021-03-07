Большунов угодил в громкий скандал в марафоне. Ему сломали палку и лишили золота

Лидер сборной России плакал после финиша, когда Клебо сломал ему палку и лишил заслуженной победы. Йоханнеса дисквалифицировали, но победы не вернешь

Чемпионат мира. Мужчины. Масс-старт, 50 км (К)

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 2:10.52,9

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0,7

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 8,2

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 8,6

5. Йенс Бурман (Швеция) — 25,6

6. Иво Нисканен (Финляндия) — 31,4...

14. Алексей Червоткин (Россия) — 2.02,3

15. Илья Семиков (Россия) — 2.26,8...

19. Евгений Белов (Россия) — 2.56,3

Йоханнес Клебо (Норвегия) — дисквалифицирован

Последняя гонка чемпионата мира в Оберстдорфе завершилась невероятной победой норвежца Йоханнеса Клебо. Невероятной и потому, что Клебо до сих пор не отличался грандиозными результатами в классических марафонах, и потому, что она была добыта при скандальных обстоятельствах, которые будут обсуждать в лыжном сообществе еще много недель. Первым в финишный коридор вошел россиянин Большунов, но тут из-за его спины выскочил Клебо. И в момент контакта у Александра сломалась палка. Без нее наш лыжник не смог выдать максимальную скорость, на последних метрах проиграв и еще одному норвежцу — Эмилю Иверсену.

Это стало настоящей драмой для Большунова, который от отчаяния колотил снег и плакал. «Все видели, что произошло. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас так поступают, то нас сразу дисквалифицируют. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил Клебо. Я не собираюсь на награждение. Это было нечестно», — сказал Большунов по горячим следам в эфире «Матч ТВ». Сборная России подала протест, и, о чудо, протест удовлетворили. Но не совсем так, как хотелось бы нашей сборной, — Клебо был лишен медали, а золото перешло к Иверсену. Прения продолжаются, и почти наверняка об этой ситуации придется писать еще много статей. А пока вкратце о том, как развивались события в этом злосчастном марафоне.

??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

Хаотичная гонка

Произошло то, чего опасались многие российские болельщики, увидевшие в заявке на марафон Клебо. Олимпийский чемпион считается непревзойденной звездой спринта и коротких дистанционных гонок, но никогда не был крут в марафонах. Однако именно Йоханнес стал главным оружием норвежцев против Александра Большунова, который после Пхенчхана зарекомендовал себя лучшим марафонцем-классистом мира, дважды победив на королевских «полтинниках» в Осло. Увы, дистанции в Холменколлене и в Оберстдорфе существенно различаются. В субботу это продемонстрировала Тереза Йохауг, а сейчас еще раз подтвердили ее соотечественники-мужчины. Командная тактика в Германии более чем возможна, и она в итоге дала результат. Хотя, если бы не сломанная палка Большунова, все могло бы развернуться в другую сторону.

Многие советовали Большунову не доводить дело по спринтерской разборки, однако советовать легко, а шестая гонка на этом чемпионате складывалась для двужильного Александра совсем не просто. Вероятно, ради экономии сил он отказался от своего доминирующего стиля и практически не лидировал по ходу дистанции. На третьем круге наш чемпион заставил поволноваться своих поклонников, отъехав в третий десяток участников. К счастью, это не означало глобальных проблем, и вскоре лучший российский лыжник вернулся в лидирующую группу, а после первой половины дистанции он вообще возглавил пелотон. В целом гонка первые 45 километров была достаточно хаотичной, и описывать все ее перипетии нет никакого смысла.

Опять один против толпы норвежцев

Было очевидно, что у Александра нет сил атаковать на самом сложном участке дистанции — длинном тягуне. И главной ставкой Большунова на последнем круге, скорее всего, в этот момент стал длинный спуск и небольшая горка перед финишной прямой. Увы, другие российские лыжники снова оставили своего лидера на растерзание толпе норвежцев. Алексей Червоткин на первой половине дистанции еще пытался рубиться в лидирующей группе, но затем ушел в тень, и основные события разворачивались уже без него. А они, эти события, завертелись на финальном круге, перед которым Большунов пошел на запланированную смену лыж и потом потратил много сил для того, чтобы догнать идущую впереди бригаду норвежцев.

Норвежцы же четко следовали своему плану, помогая Клебо дожить до финиша. На первых шести кругах это было не так заметно. Йоханнес, для того чтобы избежать обвинений в «рюкзачестве», несколько раз даже демонстративно проехался впереди пелотона. Но на последних двух кругах Иверсен уже, не стесняясь, тащил специалиста по спринту на себе. И это было катастрофически плохо для Александра, который на нынешнем чемпионате обогнал Клебо на последних двух сотнях метров только однажды — в скиатлоне. Возможно, Большунов рассчитывал, что после «полтинника» Йоханнес будет не так свеж, как обычно, и его можно будет «сбросить» на пригорке перед финишем. Но все пошло не по нашему сценарию.

На длинный финишный спуск Большунов ушел первым с четырьмя норвежцами «в рюкзаке» и на пригорке, как это было в скиатлоне, разделался со всеми преследователями. Со всеми, кроме Клебо, который удержался за спиной россиянина. Ну а дальше разыгралась драма в финишном створе. Вторая за нынешний сезон, если вспомнить бодания Александра с финном Йони Мяки в лахтинской эстафете. Только на этот раз россиянин был лидером и своей позиции защитить не сумел — не без помощи Клебо. Можно ли говорить, что Йоханнес повел себя некорректно и специально сломал палку нашему лидеру? Вряд ли на Клебо справедливо вешать такие обвинения. Хотя жюри признало норвежца виновным и в итоге дисквалифицировало.

Тактика Мяки

— Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы, — сказал Клебо после финиша. — Он вырезал, хотя с левой стороны было много места. После финиша мне сказали, что я выиграл. Мне казалось, что будет очень сложно получить дисквал.

Йоханнес в любом случае герой, что остался в борьбе за золото на непрофильном для себя марафоне. На заключительной прямой казалось, что норвежец обладает большей скоростью, а Большунов только защищается, используя тактику Мяки. Но попытка «захлопнуть калитку» стала для россиянина фатальной. При таком контакте палка теоретически могла бы сломаться и у Клебо (в эстафете Александр уже опасно наступал на палки норвежца во время спурта). Все выглядело как рабочий контакт, в котором Большунову просто не повезло. Однако в такой ситуации всегда виноват тот, кто налетает на соперника сзади. Именно поэтому жюри наказало норвежца. Другой вопрос, что Большунов в такой ситуации не получил полноценной сатисфакции.

Очевидно, что Большунов с целой палкой легко обгонял Иверсена. И второе место вместо третьего — очень слабое утешение для Александра, который явно претендовал на золото и лишился его из-за неправильных действий соперника. Вся это скандальная история сильно омрачила финальный день чемпионата мира. Повезет ли когда-нибудь Александру в финишных баталиях с Клебо? Однозначно рано или поздно это случится, у обоих впереди наверняка еще длинная карьера. Но в Оберстдорфе произошла трагическая случайность, и это лишь повод для Большунова работать еще усерднее.

Александр уезжает с чемпионата мира всего с одним золотом, хотя наверняка рассчитывал на большее. Но план-минимум выполнен, как и весь медальный план сборной России. Напомню, что два года назад в Зефельде у нас не было ни одного титула, а сейчас сделан еще один шаг вперед. Ну, и с нынешнего плацдарма открываются прекрасные возможности для дальнейшего развития. Осталось только запастить палками покрепче и научиться выводить на пик формы к чемпионату мира не одного Большунова, но и остальных наших парней, которые могли бы помогать лидеру, как это сделали сегодня норвежцы в отношении несчастного Клебо.