Шведки Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

Шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения).

В финале спортсменки прошли дистанцию в 8,4 км за 19 минут и 40,7 секунды.

Второе место заняли норвежки Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг, уступившие победителям 2,42 секунды. На третьей строчке — американки Джессика Диггинс и Джулия Керн с отставанием в 5,33 секунды.

Сегодня, 26 февраля на ЧМ в Планице пройдет финал мужского командного спринта, начало которого запланировано на 16.00 (мск).