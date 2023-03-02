Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат мира

Сегодня, 15:25

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сборная Норвегии победила в женской эстафете на чемпионате мира-2023 по лыжным гонкам в Планице.

В составе команды выступали: Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво.

Второе место заняла сборная Германии, отставание от лидера составило 20,5 секунд. Тройку лучших замкнула команда Швеции (+28,7).

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

Эстафета, 4х5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво) — 50.33,30

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) +20,5

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист) +28,7

Сборная Германии по лыжным гонкам
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
2
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крюгер выиграл коньковую разделку на чемпионате мира, Клебо — четвертый
Новости
RSS RSS
Все новости