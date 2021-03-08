Норвежцы, наконец, объяснили почему Александр научился хорошо бегает длинные дистанции: Сибирь большая, и там можно передвигаться лишь на лыжах

Заключительная гонка на чемпионате мира по лыжным видам спорта завершилась скандалом, по итогам которого самый титулованный лыжник современности Йоханнес Клебо лишился победы, а россиянин Александр Большунов возможной победы. «СЭ» собрал реакцию мировых СМИ на столкновение норвежца и русского на финише марафонского забега на 50 км.

Что случилось?

На последних метрах дистанции марафона на ЧМ в немецком Оберстдорфе в финишном коридоре столкнулись Йоханнес Клебо и Александр Большунов. В итоге у Сан Саныча сломалась палка, и россиянин последние метры дистанции дорабатывал с неисправным инвентарем и стал в итоге третьим, пропустив вперед еще одного норвежца — Эмиля Иверсена.

??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

После гонки российская сторона подала апелляцию, и Международная федерация лыжных гонок (FIS) приняла решение дисквалифицировать Клебо, победа была отдана Эмилю Иверсену, Александр Большунов стал вторым, а третье место досталось Симену Крюгеру, который изначально пришел к финишу четвертым.

8 марта президент Российской федерации лыжных гонок Елена Вяльбе в интервью «СЭ» подтвердила, что Клебо могут вернуть золотую медаль в марафоне, потому что Норвегия попадала апелляцию на предыдущее решение жюри.

Скрытность Большунова убивает предрассудки

Норвежский портал Dagbladet в материале о гонке на этого раз использовал минимум оценочных суждений, дав возможность высказаться всем участникам конфликта и заинтересованным сторонам. С норвежцами пообщались и лыжники Иверсен с Крюгером, а также представители тренерского штаба. А уже с понедельника новостная лента пестрила комментариями на горячую тему всех, кто хоть когда-то держал лыжи и палки в руках.

Журналисты Dagbladet особое внимание акцентировали на том, что Александр Большунов отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения. Публикация вышла под заголовком «Он отказался надевать медаль ЧМ», где в заглавном фото российских лыжник был обведен в красный круг, и видно, что свою награду он держит в руках.

Dagbladet.

«Александр Большунов стал вторым в марафоне после дисквалификации Клебо. Однако скандальный россиянин все равно остался неудовлетворенным, чувствовал себя обманутым из-за того, что проиграл гонку таким образом. Большунов не стал надевать медаль даже во время исполнения гимна Норвегии, держа награду в руке», — рассказывают журналисты о церемонии награждения.

В другом материале журналисты Dagbladet особое внимание уделили реакции российского лыжника на столь обидное поражение.

«Большунов был подавлен сразу после гонки. И позволил слезам спуститься по лицу после того, как палка сломалась в столкновении с Клебо», — таким увидели россиянина представители СМИ.

И под занавес дня портал Dagbladet представил читателям историю карьеры российского лыжника под названием «Скрытность Большунова убивает предрассудки». Там и о начале отношений с Анной Жеребятьевой, «баян» о мешке фруктов для больной невесты, рассказы о нелюбви Большунова к общению со СМИ и не самой удачной юношеской карьере.

Как же в таких историях без шуток и стереотипов? К примеру, авторы подборки считают, что Большунов научился так хорошо бегать на длинные дистанции, потому что Сибирь большая, и там можно передвигаться лишь на лыжах.

«Драма создала депрессивное настроение на пустом стадионе»

Центральный телеканал Норвегии NRK отчет о гонке озаглавил так: «Большунов отказался от медали, Иверсен считает, что не заслуживает золота». Журналисты на портале отметили, что концовка чемпионата мира была больше похожа на похоронную процессию, а не на праздник спорта.

NRK.

«Когда после гонки заиграл гимн Норвегии, все это было похоже на похоронную процессию, радости никто не испытывал. Драма имени Клебо — Большунов создала депрессивное настроение на пустом стадионе в Оберстдорфе», — считают журналисты NRK.

Норвежский эксперт, комментатор телеканала NRK Торгейр Бьерн высказал мнение, что Йоханнес Клебо выдал гонку всей своей жизни.

«Это было печально. Клебо никогда ни за что не боролся на полтиннике, а тут шел на медаль чемпиона мира. Он все правильно делал на протяжении 49 км и 900 м», — считает Бьерн.

«Уже через несколько часов Большунов выложил веселую публикацию»

«Слезы после финиша говорили о серьезном разочаровании», — говорится в отчете о гонке от центрального издания Финляндии Iltalehti. Речь, понятное дело идет о Большунове.

Также финские журналисты обратили внимание на перемену настроения у россиянина, который ночью в Instagram опубликовал фото с сервисменами, где выглядел уже очень довольным.

«Если сразу после гонки Большунов вытирал слезы с лица и ворчал, то уже через несколько часов он выложил веселую публикацию в Instagram с тренерами и сервисменами», — пишут финские журналисты.

Кто еще что сказал

Мировое лыжное сообщество также не осталось в стороне от конфликта. Чемпион мира-2011 канадец Девон Кершоу в подкате FasterSkier, говоря о финише в марафоне, признался, что не хотел бы оказаться на месте жюри.

«Большунов очень классно подготовился к гонке. На последний подъем он шел первым, понимая, что нельзя отпускать Клебо. Наверняка Александр на финише решил работать широко, чтобы не дать возможности Йоханеса выгодно встать в створе. Позиция Большунова не была идеальной, когда они столкнулись с норвежцем. Все понимают — преимущество для выбора коридора на финише будет у того, кто первым зайдет. Но что считать первым — носок лыжи и ботинок? Поэтому ситуация для разбора жюри была очень сложная. Мне кажется, Большунов хотел больше помешать Клебо, чем сам вырваться вперед. Йоханнес не ожидал, начал врываться в коридор, а места ему там уже не было», — отметил Кершоу.

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Томас Альсгорд назвал дисквалификацию Клебо самым глупым решением в истории. «Дисквалификация Клебо — самое глупое решение в истории. Я такого еще никогда не видел. Это скандал, никакого нарушения со стороны Йоханнеса там не было», — считает Альсгорд.

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг считает Йоханнеса Клебо победителем гонки. «Независимо от исхода, ты все равно победитель, Йоханнес», — написал Нортуг в комментариях в Instagram Клебо.

Тренер сборной России Маркус Крамер считает правильным решением FIS дисквалифицировать Клебо. «На финише они боролись за один коридор, в котором не было места для двоих атлетов. То, что произошло — ошибка Клебо. Считаю правильным его дисквалификацию», — заявил Крамер

Что дальше?

Во-первых, надо дождаться окончательного решения FIS по данной гонке и узнать результат апелляции сборной Норвегии. Вряд ли что-то в данной ситуации изменится для Александра Большунова (разница между вторым или третьим местами для россиянина непринципиальна), а вот Йоханнес Клебо, если будет официально признан победителем марафона, может поставить себе очередную галочку. Он будет уже не просто спринтер, который «умирает» на серьезных дистанциях, а реальный претендент на медали даже в марафоне. Хотя, вчерашняя гонка, кажется, и так это доказала.

Плюс у нас впереди финальный этап Кубка мира в швейцарском Энгадине, который пройдет на этих выходных. В программе — масс-старт на 15 км «классикой» и итоговый пасьют. Пока никто из грандов не сообщал, что будет пропускать этот старт, поэтому битва Большунова против норвежцев вновь будет центральной не только в российских, а и в иностранных СМИ. И по ходу самой гонке уже никто не вспомнит, что «Большой хрустальный глобус» уже в кармане у россиянина.