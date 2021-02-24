Первые впечатления спецкора «СЭ» из столицы лыжного чемпионата мира

В Баварии зимой и не пахнет. Мальчишки в шортах гоняют мяч, девушки гуляют в платьях, дети едят мороженое. Можно было понять пограничника, который засомневался, что я собираюсь на лыжный чемпионат мира. Какие уж тут лыжи, когда снега нет?

В Мюнхене снега нет вообще. В Оберстдорфе — исключительно на лыжных стадионах да в горах. И организаторы борются за каждый его грамм примерно с тем же усердием, как дорожные службы в Москве — с расчисткой. Знал бы — привез с собой в карманах. Говорят, настолько теплого февраля тут не было давненько.

Для меня нынешний чемпионат мира — четвертый подряд, и такого прежде я не видел. В Зефельде-2019 тоже было солнечно, но не до +15. Оргкомитету нынешнего турнира даже пришлось передвинуть спринт на утро — чтобы все не превратилось в забеги по лужам. Получится ли — посмотрим. Но если так и дальше пойдет, то придется поступать как с марафонами на чемпионате мира в Дохе — проводить старты ночью. Ну или хотя бы выдавать лыжникам спасательные жилеты.

В таких реалиях на передний план выходит не только готовность спортсменов, но и магия сервиса. Если при холодной погоде лыжи у всех ведущих команд готовы плюс-минус одинаково, то в нынешней жаре каждая сборная колдует по-своему. Принято считать, что плюсовая температура — худший вариант для России. Вот ко всему готовы, а с этим — беда. Что в лыжах, что в биатлоне.

Александр Терентьев в недавнем интервью «СЭ» опроверг эту теорию и заверил, что наши сервисеры прекрасны в любых условиях. Елена Вяльбе тоже не считает, что погода может стать критическим фактором. Очень хочется верить, что так оно и окажется и это не просто правильные слова. При этом очевидно, что сервис-бригаду ждут тяжелейшие две недели и от них будет зависеть очень многое.

Понятно и то, что этот чемпионат мира рискует стать одним из самых травматичных в истории. Только на тренировках на обледенелых (снег тает, а ночью воду подмораживает) спусках попадала половина нашей сборной. Сергей Устюгов — вообще настолько серьезно, что едва не снялся со спринта. А представьте, что будет на соревнованиях? В борьбе, в азарте. Таких историй, когда какой-то спортсмен теряет равновесие, случайно сбивает другого — и лишает его борьбы за медали, может быть выше крыши. И всем лыжникам в контактных гонках нужно быть внимательными и осторожными как никогда. Поэтому важно, чтобы не только сервис сработал, но и удача была на нашей стороне. Чемпионат мира может получиться таким же необычным, как весь этот год.