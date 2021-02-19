В России появился юный топ-спринтер. Даже норвежцы в шоке от его скоростей

Александр Терентьев выступит и на большом чемпионате мира в Оберстдорфе.

Одним из главных моментов недавнего молодежного чемпионата мира в Вуокатти стал мужской спринт. Если вдруг пропустили его — пересмотрите. Хотя бы финал.

Русский парень Александр Терентьев просто уничтожил всех в главном забеге дня. На суперскоростной дистанции он умудрился убежать от всех так, что преследователи временами теряли из виду даже его спину. Разрыв был настолько впечатляющим, что при желании спортсмен мог бы финишировать с флагом. В спринте!

Норвегия, которая славится своими спринтерами, была поражена. Их лучший гонщик этого возраста Арон Окре Рюсстад (на январском чемпионате страны, где участвовали Клебо, Валнес и все-все, стал седьмым) прибежал вторым, но отстал от Терентьева на 5,5 сек. Притом что Александр пересекал финишную черту пешком.

Мини-Клебо

— С этим норвежцем, Ароном, мы бегаем вместе с юниорского возраста (в 2019-м на юниорском ЧМ в Лахти Терентьев победил примерно в том же стиле. — Прим. «СЭ»), — начал рассказывать наш молодой лыжник. — Мне прекрасно известно, что его сильная сторона — финиш. Выдает там страшные вещи. Поэтому доводить дело до финальных разборок было ни в коем случае нельзя.

— Такой мини-Клебо.

— Да-да, примерно.

— Но от Йоханнеса в спринте убежать нереально. Насколько сложно было от Рюсстада?

— Я сразу начал резко. Не натягивал, а прям ускорился. Поймал просвет, а потом держал скорость. Наверное, он не смог вовремя подхватить этот темп.

— На финише вы повернули голову. Когда увидели, какой там отрыв, удивились?

— Когда убегал, мне до последнего казалось, что кто-то сидит за спиной и вот-вот меня накатит. Лишь перед финишем позволил себе обернуться. И только тогда все понял.

— С таким преимуществом хотя бы на российских стартах в спринте доводилось побеждать?

— На российских — нет. А вот на юниорском мире в Лахти было примерно так же.

Цель на ЧМ — финал

— На этот раз программа молодежного ЧМ была сильно сжатой. Огорчились?

— Да не особо, хватит уже по молодежке бегать. Хотя тридцаточка еще не помешала бы. Но в этом году в Вуокатти было очень-очень холодно. В такой мороз удовольствие получить сложно.

— Так нам же вроде лучше холодно, чем тепло?

— Кто это вам сказал? В тепле куда приятнее бегать.

— Есть стереотип, что нашему сервису тяжело готовить лыжи в плюсовую температуру.

— Нет-нет. У нас сервис отличный. Со всем справляется. Да, идеальная погода, это когда чуть ниже нуля — минус 5-6. Но наш сервис классно готовит лыжи абсолютно на любую температуру.

— Вы уже в Оберстдорфе. Как там обстановка?

— Плюс 6. После Вуокатти — классно. Трасса тут тяжелая. Гонки ребятам бежать будет сложно. Подъемы высокие и крутые.

— Что со спринтерской трассой? Оставили прошлогоднюю или все-таки облегчили?

— Насколько я понял, будем бежать женский круг. А девчонки побегут еще меньше.

— Вы спринт бежите железно?

— Прямо такой формулировки я не слышал, но, надеюсь, меня поставят. Юрий Викторович говорил, что в спринте мне дадут шанс.

— Какой результат хотели бы показать?

— Конечно же — финал. Бороться с ними можно. Они сильные, но можно.

— На Кубке мира вы до финалов пока не доезжали.

— Пока нет, только полуфиналы. Но я понимал, что все реально. Например, в Фалуне получилось так, что я бежал в пятом четвертьфинале и попал в первый же полуфинал. Только-только оделся — и уже нужно снова идти на старт. В Давосе тоже не успел восстановиться. Там еще и высота коварная.

— Когда наши биатлонисты приезжают с Кубка IBU на Кубок мира, то в шоке от скоростей. У вас такого нет?

— Шока нет. Но на Кубке мира четко осознаешь, что пока лидеры тебя превосходят во всем. Они сильнее, опытнее и грамотнее тактически — четко знают, где нужно ускориться, где можно пропустить, а где необходимо обогнать. Читают все.

— Вы уже бежали в забеге с Клебо. Как ощущения?

— Очень сильный! Все пытаются с ним бороться, но пока не особо получается.

— Чтобы его обойти, нужно действовать примерно как вы на молодежном мире?

— Так от него же еще нужно убежать. А сделать это очень сложно. Практически нереально. В спринте он держит любой темп. Так что я даже не знаю. Тем более, у него пока не выигрывал ни разу. Как только выиграю — расскажу вам, что нужно делать.

— Командная тактика в спринте — это реально? Можно ли закрыть его вдвоем?

— Нет, в спринте такое невозможно. Там может произойти все что угодно. Самый непредсказуемый вид. Падения, сломанные палки... Тут не знаешь, что с тобой будет через минуту, какая может быть командная тактика?

Большунов

— Вы же хотите быть не чистым спринтером?

— Хочу добавлять в «пятнашках». И коньком, и классикой. В этом году уже лучше, прогресс есть, но пока еще недостаточно, чтобы бежать на Кубке мира. Нужно работать больше. Если с 15 км все будет нормально, там и эстафеты можно будет рассматривать.

— С Юрием Бородавко вы работаете второй год. Правда, что у него жесточайшие нагрузки?

— В нашем виде спорта всем тяжело. Нет такой группы, в которой тренируются мало, а бегут быстро. Пашут все.

— При этом Александр Большунов больше всех?

— А так и есть. Санек тренируется намного больше, чем мы. Он профессионал и сам чувствует, когда ему нужно поработать еще. Или наоборот — поменьше. Хотя нет, вот такого я не помню. У него либо побольше, либо еще побольше (смеется).

— Зарубаться с ним на тренировках получается?

— За остальных говорить не буду. У меня — нет. Зато есть, за кем стремиться.

Родина

— Вы из Нарьян-Мара. Спортсменов топ-уровня оттуда я не припомню. За вас, наверное, весь город болеет?

— Постоянно поздравления приходят! Только не напрямую, а через отца. А папа потом все мне передает. Очень приятно, что дома смотрят за моими выступлениями, болеют.

— Родители живут в Нарьян-Маре?

— Да. И будут там жить. Им нравится.

— Холода не надоели?

— Бывают дни, когда и там тепло.

— Снег у вас когда тает?

— Лежит до мая-июня. В прошлом году я 11 июня нашел, покатался на лыжах.

— Можете представить, что после завершения карьеры вернетесь в родной город?

— Конечно. Легко. Мне очень нравится наш город. По сравнению с той же Москвой — там такой покой. Причем мы живем не в самом Нарьян-Маре, а в поселке Искателей. Это в 10 км от города. Чтобы добраться до лыжной трассы, нужно минут 20 ехать на автобусе, а потом еще 2 км идти. Я всегда от остановки кроссик бегал. Потом возвращался — делал уроки. Так все детство и прошло.

— Если я как турист приеду в ваши края, куда посоветуете сходить?

— У нас есть база. Прям в Тундре. Там баня, охота, рыбалка — все организовывают. Можно отдохнуть и посмотреть природу, она у нас очень красивая и необычная. В Москве такого не увидите.

Состав сборной России на чемпионат мира



Лыжные гонки

Мужчины: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины: Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Анна Нечаевская, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.



Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины: Михаил Назаров, Евгений Климов, Денис Корнилов, Данил Садреев, Илья Маньков, Михаил Пуртов.

Женщины: Ирина Аввакумова, Кристина Прокопьева, Софья Тихонова, Анна Шпынева, Ирма Махиня, Александра Баранцева.



Лыжное двоеборье

Мужчины: Александр Миланин, Самир Мастиев, Эдуард Жернов, Артем Галунин.

Женщины: Стефания Надымова, Чулпан Валиева, Светлана Гладикова, Анастасия Гончарова.