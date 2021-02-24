Лосенок на грани попадания в Красную книгу. Падения и критика Вяльбе: почему у Устюгова опять проблемы перед ЧМ?

28-летний Сергей Устюгов рискует провести неполноценный турнир

Один из самых звездных российских лыжников Сергей Устюгов завис на грани непопадания в сборную России на предолимпийском чемпионате мира по лыжам. Уже во время написания этой заметки стало известно, что классический спринт россиянин, слава богу, побежит, но вот с другими гонками возникает много вопросов.

Еще года полтора назад такую постановку вопроса посчитали бы сумасбродной, но сейчас, к сожалению, она объясняется абсолютно объективными обстоятельствами. Устюгов остался звездным, но кажется, веры в него со стороны руководства федерации не больше, чем в других наших парней, которые следуют как бы после Большунова, — Дениса Спицова, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и других. А после падения на контрольной тренировке за три дня до чемпионата мира с опасного оберстдорфского спуска ситуация лишь усугубилась.

Если для Устюгова спринт останется единственной гонкой, как анонсировала Елена Вяльбе, это станет очередной неудачной страницей в жизни самого невезучего российского лыжника последних лет.

Сильно ли это скажется на сборной России?

Устюгов может сильно помочь в завтрашнем спринте, но немалые надежды на него были и в спринте командном. Все-таки объективно перед этим чемпионатом мира ситуация выглядит так: есть универсал Большунов, который может стрельнуть везде, — и остальные, от которых мы ждем в лучшем случае одну-две сильные гонки. Поэтому пара Ретивых/Устюгов в командном спринте могла бы освободить в том числе день отдыха для Большунова перед раздельной «пятнашкой».

Командный спринт, в отличие от личного, пройдет свободным стилем, для Сергея это тоже фактор. По классической трассе в +10, к сожалению, Устюгову будет тяжело. Разговор про его вес порядком поднадоел, потому что мы как будто дискриминируем людей по этому признаку. Но нынешние лыжи и природные условия таковы, что в эпоху глобального потепления разве что на глобальную диету садиться.

Разумеется, также под вопросом эстафета, но, памятуя об эстафете в Зефельде, когда Йоханнес Клебо не только ушел от Сергея как от стоячего, но и поиздевался после финиша, далеко не факт, что Елена Вяльбе захотела бы подобные флешбэки. Тогда проблемы россиянина объяснялись болями в печени.

Почему Устюгову не везет?

И эти разговоры про медицинское состояние, к сожалению, продолжаются уже не первый сезон. Уже давно мы живем в парадигме «вот-вот, сейчас Устюгов вернется, надо только подождать», а ведь его последняя личная медаль Кубка мира была взята 13 месяцев назад, в спринте на «Тур де Ски». В Лахти в эстафете он стал бронзовым призером благодаря потасовке Большунова с финном Мяки.

В Оберстдорфе в прошлом году, кстати, Сергей и вовсе не прошел квалификацию спринта, став 31-м, а затем приехал 25-м в скиатлоне. На прошлом чемпионате мира тоже не особо поражающая статистика: дисквалификация в спринте после известного инцидента с пробитием грудной клетки Клебо, девятое место в скиатлоне и то самое бесславное серебро в эстафете.

В общем, наверное, нам надо объективно привыкнуть, что Устюгов — уже не лидер сборной России, как бы горько это ни было осознавать. Лосенок попал в Красную книгу. При том, что это открытый человек, который общается с болельщиками и публично кидает в Instagram свои показатели. Это делает потерю обиднее вдвойне.

Возможно, это все — последствия пропущенной из-за МОК Олимпиады. Если помните, тогда Устюгов долго говорил о потерянной мотивации, о том, что это соревнование «перестало для него существовать». С тех пор пошла череда пропусков, травм и восстановлений — то спица в руках (тоже после падения, кстати, с лыжероллеров), то спина. Только свадьба с Еленой Соболевой и рождение ребенка выбиваются на этом неприятном фоне.

Какие-то события можно объяснить невезением, но по сути — почему именно Устюгов упал на трассе в Оберстдорфе? Падения, как известно «СЭ», были и у других, например, не очень хорош был Александр Терентьев. Но почему-то именно у Сергея это завершилось проблемами. Очень хочется надеяться, что они завтра не станут этаким дном, от которого сибиряк оттолкнется.

Что не так с Вяльбе?

Многие болельщики довольно остро отреагировали на слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о том, что, мол, Устюгову, кроме спринта, предложить на этом чемпионате нечего. Можно, конечно, долго обсуждать, стоит ли так жестко высказываться прямо перед чемпионатом мира и насколько это способствует командному духу, но зато это абсолютно в духе Елены Валерьевны, и вряд ли стоит упрекать опытную лыжницу и управленца за прямоту. Это данность, в которой приходится существовать.

Вяльбе действительно очень жестко относится к Устюгову. Вот некоторые из ее заявлений:

Февраль 2020-го: «Устюгов неправильно распоряжается своим талантом».

Март 2020-го: «Устюгов не успевает прибежать, а уже выкладывает фотографии».

Ноябрь 2020-го: «Устюгов — человек с непростым характером. У него систематические проблемы со здоровьем, которые меня пугают. Ему нужно сконцентрироваться на лыжных гонках».

Ко всему этому добавим то, что Вяльбе назвала «сомнительным достижением» победу Устюгова на Кубке Свердловской области перед Новым годом, а в сентябре на соревнованиях по роллерам и кроссу Устюгов ее «не впечатлил».

В общем, то, что Елена Валерьевна жестко относится к Сергею, — факт. Но так не было в 2017 году, когда он рвал, метал и приносил результат. Функционер ждет результата, и, когда его нет на протяжении нескольких лет, наверное, руководитель имеет право на такие комментарии. Но даже если она хотела таким образом растормошить лыжника, вряд ли это сработало. И в сборной сейчас действительно оформилась некая ставка на группу Юрия Бородавко.

Ну а Устюгову остается только пожелать завтра медали, хотя все обстоятельства, кажется, против него. Вне зависимости от результатов этого чемпионата ему надо вернуться сильным к Олимпиаде. И чтобы трасса в Пекине нашему лыжнику подходила.