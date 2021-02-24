Самые красивые лыжницы чемпионата мира-2021

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе

Прошедший биатлонный ЧМ порадовал лишь иностранных болельщиков, в то время как наши спортсмены показали не выдающиеся результаты: мужчины смогли завоевать лишь одну бронзу в эстафете, а девушки и вовсе остались без медалей. Поэтому все надежды переносятся на лыжные гонки.

Но, как и в случае с биатлоном, перед началом турнира мы оценим не только самых быстрых, но и самых красивых спортсменок. И в этом списке российские девушки, без сомнений, могут занять первые места. Итак, поехали.

Джессика Диггинс

Опытная американка на прошлых чемпионатах мира не показывала каких-то суперрезультатов, но в этом году так прокачала свои навыки, что выиграла многодневку «Тур де Ски». После такого не записать ее в фавориты ЧМ просто нельзя.

Фрида Карлссон

Шведка Фрида Карлссон представляет собой классическую скандинавскую девушку — максимально блондинистые волосы, светлые глаза и симпатичная внешность. При этом обладает очень поджарым и тренированным телом. Что и позволяет Фриде быть одним из лидеров своей сборной.

Анамария Лампич

Молодая словенская лыжница Анамария Лампич хочет и может составить конкуренцию соперницам из более раскрученных стран. В начале этого года она уже появлялась на подиуме «Тур де Ски», а значит, может и в Оберстдорфе взять свое.

Юлия Ступак

Юлия, пожалуй, является главной надеждой нашей страны на ЧМ. Спортсменка не только фаворит этого топа, но и одна из сильнейших лыжниц в мире. Главное, чтобы подготовка к ЧМ после болезни прошла правильно и Ступак появилась на лыжне в своей лучшей форме.

Вильма Ниссенен

Серьезные победы молодой и талантливой спортсменки Вильмы Ниссенен еще впереди, но чемпионат мира — хорошая возможность показать тренерскому штабу сборной Финляндии, на что она способна.

Илария Дебертолис

Эта итальянка никогда не блистала спортивными результатами и, скорее всего, максимум удовольствия получает от процесса и участия. Тем более что занятие профессиональным спортом помогает ей держать тело в воистину потрясающей форме.

Яна Карпиченко

Еще одна российская лыжница в топе. Талантливая спортсменка год назад была отчислена решением Елены Вяльбе и отправлена на самоподготовку, но эта встряска пошла ей только на пользу. Сейчас девушка вновь претендует на твердое место в основе сборной. Надеемся, что она достойно представит Россию не только здесь, но и на трассах Оберстдорфа.

Лиза Лохманн

Лиза — молодая надежда сборной Германии. Девушка получила чуть-чуть известности в той самой злополучной гонке на юниорском ЧМ, когда Анастасия Фалеева наступила на лыжу чешке Терезе Берановой, первой пересекла финишную черту, но была лишена медали за нарушение. Лохманн в том момент шла третьей, а через пять минут после разбирательств автоматически стала победительницей. Теперь она будет доказывать на взрослом уровне, и вряд ли здесь стоит ждать таких подарков.

Тереза Йохауг

Заканчивается топ на, пожалуй, самой известной лыжнице в мире. Тереза Йохауг — это легенда лыжного спорта. Олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира и просто девушка с очень фактурной и симпатичной внешностью.