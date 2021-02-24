Как победить, когда на лыжне плюс 18? Разобрались, что делать и куда бежать в Оберстдорфе

Майская погода на чемпионате мире по лыжным видам спорта может ударить по фаворитам, которые не приспособятся к расплавленной лыжне. Советы дает олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.

Лыжный чемпионат в Оберстдорфе может стать самым жарким в истории — причем в прямом смысле слова. Температура воздуха в отдельные дни чемпионата может достигать плюс 18 градусов, и не опустится ниже плюс 11. Из-за этого на утренние часы сдвинуты уже несколько гонок. Но на руку ли будет ранняя немецкая весна российским лыжникам?

Традиционно считается, что российским лыжникам лучше выступать в приближенных к нашей зиме условиям — то есть, когда много снега и холодно. Хотя, например, биатлонистка Светлана Миронова на своем чемпионате мира сказала, что «мы мерзнем чуть ли не больше всех». И с Мироновой многие согласны: действительно, наши топ-спортсмены тренируются и выступают в основном в Европе, привыкли к западной зиме и в морозных условиях часто чувствуют себя некомфортно.

Но в Оберсдорфе будет другая крайность. Причем экстремально высокая температура вызывает сразу несколько сложностей: с подготовкой трассы (на спусках «будет жесть», как выразилась Елена Вяльбе) и с подготовкой лыж. Найти пару, которая будет идеально работать в таких условиях — отдельный квест. Обо всем этом мы поговорили с олимпийским чемпионом Михаилом Девятьяровым, который выиграл две медали на чемпионате мира 1987 года именно в Оберсдорфе.

Сами лыжи будут важнее смазки

— Чемпионат мира-1987 начинался с дистанции 30 км, и было тогда плюс 18 градусов, — напомнил Девятьяров. — Я был ближайшим из наших, занял 17-е место. Совсем не попали в смазку, даже на спусках приходилось бежать попеременным ходом. Владимир Смирнов даже не сумел закончить дистанцию. Потом к следующей гонке на 15 км чуть подморозило, выпал свежий снег, и тогда уже мы все вчетвером попали в топ-10, а я занял третье место.

— Правда, что в такую теплую погоду российские лыжники часто испытывают проблемы со смазкой?

— На тепло важна даже не только смазка, но сами лыжи. Если нет подходящей пары, то там как ни мажь — скольжения не будет. На Олимпийских играх в Сараево был случай, когда мы пошли откатывать лыжи, а рядышком катались представители третьих стран, вообще не претенденты на медали — корейцы и китайцы. И вот я смотрю, а они берут и уезжают гораздо дальше нас. Позвали представителя фирмы: мол, смотри, что происходит! Он тоже очень удивился. Говорит: они катаются на обычных фабричных лыжах, какие в магазине продаются. Мы попросили нам выдать такие же. И Зимятов на этих лыжах выиграл Олимпиаду, а Завьялов стал вторым. Я потом взял эти лыжи на «Праздник Севера» в Мурманск, где тоже было тепло, и выиграл там у второго места полторы минуты.

— По опыту, выбор пар на столь теплую погоду у каждого спортсмена небольшой?

— Конечно. Такие «теплые» лыжи — это редкость. Слышал, что у Марит Бьорген была одна и та же пара на тепло на протяжении лет десяти. Как только вода вместо снега, она ее доставала и была уверена, что все будет хорошо. Есть действительно такие лыжи, которые катят только в теплую погоду и больше никогда. И тут какую угодно можно подбирать смазку, структуру, но, если сама пара неподходящая, — лыжи работать не будут.

— Чемпионат мира еще не начался, а уже была масса падений: Устюгов, Спицов, другие наши... Почему так?

— По сравнению с 1987 годом, трассу в Оберсдорфе, конечно, поменяли, раньше там таких сложных спусков не было. Возможно, сейчас проблема в селитре (химическое соединение, которым засыпают трассу, чтобы она не таяла — Прим. «СЭ»). У Устюгова и на Олимпиаде в Сочи был с этим несчастный случай: в каком-то месте селитра лежала неровно, он там провалился и улетел с трассы. Сейчас, чтобы равномерно рассыпать селитру, есть специальные приспособления. Но все равно местами бывает неидеально.

Тренер написал в отчете, что у нас на лыжне был тепловой удар

— Правда, что более легкие по весу спортсмены в теплую погоду получают преимущество?

— Конечно. Как бы за трассой ни следили, все равно к концу она будет разбиваться. А когда лыжня проваливается, мощным лыжникам с сильным толчком становится тяжело. Хотя тут тоже бывают исключения. В Сочи-2014 вот выиграл швейцарец Колонья, которого легковесом не назовешь. Кто лучше приспособится — тот и выиграет.

— Большунова легким тоже никак не назовешь...

— Если у него будет время на адаптацию — ничего страшного. Он же бежал чемпионат мира в Зефельде, где тоже было очень тепло, и завоевал четыре серебра.

— Мы наверняка увидим на трассе спортсменов в футболках с коротким рукавом. Это спасает от жары?

— На чемпионате мира в Оберсдорфе у нас была забавная история. Тогда же еще были советские времена, и главному тренеру пришлось отчитываться: почему такие плохие результаты. И он в отчете написал: мол, мы выступали в темных комбинезонах, они нагревались на солнце, и мы получали тепловые удары. Естественно, что сейчас такой проблемы быть не может. Кто-то в шортах побежит, в легких перчатках, без термобелья... Летом же на глетчере (горном леднике. — Прим. «СЭ») катаются, и ничего. Все равно выиграет тот, кто сильнее.

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

24 февраля, среда

11.00 Женщины. Квалификация. Разделка, 5 км (С)

12.30 Мужчины. Квалификация. Разделка, 10 км (С)

25 февраля, четверг

11.00 Индивидуальный спринт (К). Квалификация

13.30 Индивидуальный спринт (К). Финалы

27 февраля, суббота

13.45 Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

15.30 Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

28 февраля, воскресенье

13.00 Командный спринт. Квалификация (С)

15.00 Командный спринт. Финалы (свободный стиль)

2 марта, вторник

15.15 Женщины. Разделка, 10 км (С)

3 марта, среда

15.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

4 марта, четверг

15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (К)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)