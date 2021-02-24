Старты, открывшие лыжный чемпионат, выиграли латышка, побеждавшая наших в биатлоне, тайская семья и 45-летняя бразильянка

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Лыжи. Квалификация

Женщины, 5 км (С)

1. Байба Бендика (Латвия) — 11.48,3

2. Карен Чанлун (Таиланд) — отставание 24,3

3. Катя Галстян (Армения) — 1.05,9

Мужчины, 10 км (С)

1. Марк Чанлун (Таиланд) — 24.23,8

2. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — отставание 29,4

3. Мартин Меллер (Дания) — 53,2

Возможно, для кого-то это будет новостью, но чемпионат мира по лыжам официально уже стартовал. Большунов, Клебо и Йохауг пока не в деле, но никакого обмана нет — в среду в Оберстдорфе прошли первые лыжные старты. Это была квалификация на разделку на 15 и 10 километров у мужчин и женщин соответственно.

Традиционная забава для больших турниров — изучать посланцев из экзотических стран. Все помнят венесуэльского гонщика, который четыре года назад с трудом забирался в горку и получил неофициальное звание «худшего лыжника мира». Впоследствии «СЭ» нашел его — оказалось, что парня помотала жизнь, и после гражданских столкновений в своей стране он уехал делать бургеры в Мексику.

Вот и в этом году в Германию прибыли многочисленные иранцы, ливанцы, монголы, чилийцы и бразильцы. Чтобы не растягивать разделку на весь день, для представителей данных стран ввели квалификацию. У девушек на старт вышли 43 человека, у мужчин — аж 86! И из них лишь 10 могли пройти в основную гонку. Сами понимаете, какая сегодня на рельефной немецкой трассе была сеча. В Оберстдорф приехало немало ветеранов славного кубертеновского движения «Главное — участие». 41-летний эквадорец Родригес, люксембуржец Петерс, который нес флаг своей страны на Олимпиаде в Сочи, и многие другие. Но были и действительно любопытные персонажи, которых мы увидим совсем скоро на трассе — они прошли жесткий отбор и попали в десятку.

Время тайцев и латышей

Например, латышская биатлонистка Байба Бендика. Еще в воскресенье она билась за медаль масс-старта на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Вплоть до последнего рубежа шла в пятерке, но два промаха на последнем рубеже отбросили ее на девятое место. И все равно это намного выше, чем россиянки. В гонке преследования Байба была 18-й — тоже лучше всех наших. В общем, девушка заметная и в телетрансляции попадающая.

И вот прошло два дня — и Бендика решила устроить себе второй чемпионат мира подряд. Любопытно, что сама она назвала это «каникулами». Квалификационные 5 километров новоиспеченная лыжница прошла лучше всех — за 11.48,3, опередив ближайшую конкурентку на 24,3 секунды. Вполне реально, что и 2 марта в основной гонке она не затеряется. Хотя, по статистике FIS, это вообще ее второй официальный старт на лыжах в карьере, не считая лыжероллеров: три года назад она еще взяла серебро на чемпионате Латвии.

Но не менее любопытно, кого она обогнала. Второй стала тайская (!) лыжница (!) Карен Чанлун. Сначала становится не очень понятно, как тайка оказалась так высоко. Еще удивительнее результаты мужских соревнований. Квалификационную 10-километровку выиграл ее брат — таец Марк Чанлун. Позади — представители куда более лыжных Венгрии, Латвии, Болгарии, Исландии. Так кто такие «сиамские близнецы» Чанлун? Не несут ли они в себе угрозы для Большунова и Непряевой?

На самом деле в их успехах есть доля обмана. Они не родились в Таиланде — их отец таец, а мать итальянка, и детство они провели в Альпах. Первоначально даже выступали на молодежном уровне за Италию, но затем вдвоем решили представлять историческую родину. О паре писали в тайской прессе перед Олимпиадой 2018 года — в интервью они с ужасающими подробностями рассказывали соотечественникам о том, что во время их гонок бывает даже минус 20 и люди плачут от морозов и лишений после гонок. В Таиланде есть ассоциация лыжных видов спорта и сноуборда, и она даже финансировала их выезд на соревнования. Видимо, нашлись деньги и в этот раз. Марку недавно исполнилось 26 лет, Карен сейчас 24. И их результаты для Таиланда эпохальны.

45-летняя бразильская живая легенда

Любопытная лыжница заняла четвертое место. Это 45-летняя бразильянка Жакелин Моурау. Если помните, несколько лет назад появился Пита Туфатофуа из Тонга — он в 2016-м, обмазавшись маслом, представлял свое королевство на открытии летней Олимпиады, а через два года перешел в лыжи, чтобы приехать в Пхенчхан.

Моурау делала все это до того, как это стало мейнстримом. Не ходила голой на церемониях, разумеется, а варьировала летние и зимние виды. Человек-монстр — амазонка из Бразилии участвовала в шести Олимпиадах, двух летних и четырех зимних. В Афинах и Пекине она соревновалась в велогонках, в Турине, Ванкувере и Пхенчхане — в лыжах, а в Сочи — в лыжах и биатлоне. Причем она продолжает свою двойную летне-зимнюю жизнь: в 2019 году в возрасте 43 лет спортсменка взяла бронзу в женском маунтинбайке. Теперь Моурау рассчитывает на выступление и на зимних пекинских Играх. Родилась она в высокогорном Белу-Оризонти, а живет в Квебеке — так что снежной практики у нее достаточно.

В среду вечером пройдет еще одно квалификационное соревнование, намного более важное для россиян. На нормальном трамплине в 20.00 мск начнут соревноваться женщины, и у нашей Ирины Аввакумовой есть шансы взять медаль на этом чемпионате. Она стартует 50-й из 57 участниц, которые расположены по мировому рейтингу в обратном порядке.