Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии отменили из-за коронавируса

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро и Дзао (оба города — Япония) отменены из-за эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причиной отмены соревнований стали действующие в Японии ограничения на въезд в страну иностранцев из-за угрозы распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

The FIS Ski Jumping World Cups in Japan (SJ-W Sapporo, SJ-W Zao, SJ-M Sapporo) are canceled due to the current Covid-19 regulations.

FIS is currently looking for replacements for the canceled competitions.#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/l3wcDithji — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) December 11, 2021

С 8 по 9 января Саппоро должен был принять этап женского Кубка мира, с 21 по 23 января в городе должны были состояться мужские соревнования. Этап женского Кубка мира в Дзао должен был пройти с 14 по 15 января.