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Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии отменили из-за коронавируса

10:47
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Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро и Дзао (оба города — Япония) отменены из-за эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причиной отмены соревнований стали действующие в Японии ограничения на въезд в страну иностранцев из-за угрозы распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

С 8 по 9 января Саппоро должен был принять этап женского Кубка мира, с 21 по 23 января в городе должны были состояться мужские соревнования. Этап женского Кубка мира в Дзао должен был пройти с 14 по 15 января.

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Иван Торопцев все материалы автора
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