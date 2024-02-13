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Сегодня, 17:08

Шлейхер рассказал, почему стал упорно тренировать трамплин

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прыгун в воду Никита Шлейхер объяснил, почему стал тренировать упорнее трамплин.

«Я прекрасно понимаю, что мои шансы на этом снаряде, если рассуждать применительно к международным выступлениям, более высокие. На вышке мне сложнее ставить входы в воду, а без этого вряд ли получится набирать те суммы, которые позволили бы бороться за медали. Мне, собственно, всегда этого не хватало, даже когда полноценно тренировал только вышку. Как бы хорошо ни прыгал, максимальные оценки были 8,0—8,5. Девять баллов уже считал за счастье. И то такое только на задних входах в воду случалось, на передних ни разу. Руки слабые, наверное. Плюс локти травмированные, после операций перестало хватать жесткости. А погашенный вход в воду — это всегда жесткий вход», — приводит слова Шлейхера RT.

На счету 24-лентего Шлейхера три золотые, три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1272283-shleiher-trenirovka-tramplin
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