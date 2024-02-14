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14 февраля, 21:39

Серебряный призер Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова завершила карьеру

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ирина Аввакумова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова завершила карьеру, сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

32-летняя спортсменка приняла это решение после командных соревнований на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024, в которых она стала бронзовым призером в составе сборной Московской области.

Помимо серебра Олимпиады, Аввакумова также одерживала одну победу на этапе Кубке мира и завоевала три золотых медали Универсиады.

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Ирина Аввакумова
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