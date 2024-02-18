Назаров победил в прыжках с большого трамплина на Всероссийской спартакиаде 2024

Михаил Назаров выиграл турнир по прыжкам на лыжах с большого трамплина на Всероссийской спартакиаде 2024 в Нижнем Тагиле.

Спортсмен набрал 267,2 очка. Второе место занял Данил Садреев (264,1). Тройку сильнейших замкнул Роман Трофимов (253,7).

Это был последний вид соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на Спартакиаде сильнейших. Всероссийская спартакиада завершится 18 февраля.