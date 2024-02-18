Прыжки с трамплина
Новости
Чемпионат мира Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 14:51

Назаров победил в прыжках с большого трамплина на Всероссийской спартакиаде 2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Михаил Назаров выиграл турнир по прыжкам на лыжах с большого трамплина на Всероссийской спартакиаде 2024 в Нижнем Тагиле.
Спортсмен набрал 267,2 очка. Второе место занял Данил Садреев (264,1). Тройку сильнейших замкнул Роман Трофимов (253,7).

Это был последний вид соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на Спартакиаде сильнейших. Всероссийская спартакиада завершится 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада 2024
1
0
Читайте также
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Гусев побил личный рекорд по очкам в регулярке
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
«Чем американские журналисты хуже наших? Я с удовольствием поговорю по-английски». 82-летняя Москвина после победы на Спартакиаде
Умницына и Федоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете на Спартакиаде
Башкирские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусским спортсменам
Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду, Петросян завоевала золото у женщин. Онлайн-трансляция дня
Фигуристка Петросян стала чемпионкой Всероссийской спартакиады 2024
На арене в Магнитогорске разместили баннер в поддержку Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кустова стала первой в прыжках на лыжах с трамплина на Спартакиаде 2024
Новости
RSS RSS
Все новости