Трамплинистка Кузина призналась, что во время пандемии коронавируса думала над уездом в США

Трамплинистка Лиза Кудина рассказала, что думала над отъездом в США во время пандемии коронавируса.

«Вот, как раз на карантине я думала: наверное, мне стоит больше заниматься английским. И, скорее всего, да, пойти по стопам Насти Поздняковой и Маши Поляковой.

Потом что-то во мне перемкнуло. Я стала постоянно думать о том, что не могу решиться на этот шаг. Что меня как спортсменку целиком и полностью сделал мой тренер Александр Виноградов. Он ведь не просто тренировал меня в бассейне, но и поддерживал во всех жизненных ситуациях. Плюс мне казалось, что тренер очень расстроится, если узнает о моих намерениях. Поэтому в разговорах с ним я какое-то время вообще эту тему не поднимала. Потом, правда, тренер все-таки узнал, что я подумываю о переезде — прочитал об этом в какой-то газете», — цитирует Кузину RT.

Ранее Кузина рассказала, что много плакала из-за непопадания на Олимпиаду-2020 в Токио.