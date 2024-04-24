Прыжки с трамплина
Новости
Чемпионат мира Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 13:00

Прыгунья с трамплина Кустова рассказала, как получила дисквалификацию из-за трех флажков в системе АДАМС

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница Спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» рассказала о своей дисквалификации за три флажка в системе АДАМС.

— Каждый человек может что-то забыть... Три раза? Давайте объясню. Первый — это случилось, когда мы приехали на чемпионат мира. В протоколе была моя фамилия, а в АДАМС стоял магаданский адрес. В каком-то смысле это был лайфхак. Допустим, я точно не знаю, где буду сегодня, и я ставила Магадан, потому что никто не успеет долететь. Решила перехитрить систему.

И офицеры первый раз долетели, представляете? Сейчас я становлюсь ответственнее, но на тот момент, честно, я была такая раздолбайка. На месяц, кажется, поставила магаданский адрес, а потом забыла поменять. Было, конечно, неприятно, но я часто все обращала в позитив. Думала: фиг с ним, с флажком, зато благодаря мне они в Магадане побывали!
Второй флажок, на мой взгляд, вообще нелепый. Есть правило, что надо заполнять свое местонахождение на три месяца вперед. А у меня было на два. Докопались. А третий — когда поругались с молодым человеком, я забыла поменять адрес на другой, хотя ночевала, по сути, в соседнем доме.

Причем уведомления о двух флажках пришли в один день. Мой день рождения, я в Нижнем Тагиле, сильно болею, лежу. Я не знала, куда себя деть, — призналась Кустова.

Александра Кустова. «Врачи не хотели выписывать — допускали летальный исход». Анорексия, дисквалификация, детство в Магадане — интервью красавицы-прыгуньи Кустовой

Александра Кустова
2
0
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка России по прыжкам с трамплина рассказала о возможном летальном исходе из-за анорексии

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости