Прыгунья с трамплина Кустова рассказала, как получила дисквалификацию из-за трех флажков в системе АДАМС

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница Спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» рассказала о своей дисквалификации за три флажка в системе АДАМС.

— Каждый человек может что-то забыть... Три раза? Давайте объясню. Первый — это случилось, когда мы приехали на чемпионат мира. В протоколе была моя фамилия, а в АДАМС стоял магаданский адрес. В каком-то смысле это был лайфхак. Допустим, я точно не знаю, где буду сегодня, и я ставила Магадан, потому что никто не успеет долететь. Решила перехитрить систему.

И офицеры первый раз долетели, представляете? Сейчас я становлюсь ответственнее, но на тот момент, честно, я была такая раздолбайка. На месяц, кажется, поставила магаданский адрес, а потом забыла поменять. Было, конечно, неприятно, но я часто все обращала в позитив. Думала: фиг с ним, с флажком, зато благодаря мне они в Магадане побывали!

Второй флажок, на мой взгляд, вообще нелепый. Есть правило, что надо заполнять свое местонахождение на три месяца вперед. А у меня было на два. Докопались. А третий — когда поругались с молодым человеком, я забыла поменять адрес на другой, хотя ночевала, по сути, в соседнем доме.

Причем уведомления о двух флажках пришли в один день. Мой день рождения, я в Нижнем Тагиле, сильно болею, лежу. Я не знала, куда себя деть, — призналась Кустова.