Прыжки с трамплина
Новости
Чемпионат мира Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 21:15

Японец Кобаяси в третий раз в карьере выиграл «Турне четырех трамплинов»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Японец Рею Кобаяси стал победителем «Турне четырех трамплинов» в сезоне-2023/24.

На четвертом этапе в Бишофсхофене (Австрия) японский спортсмен занял второе место, набрав 287,6 балла. Однако в общем зачете он расположился на первой строчке с 857,6 баллами. Второй итоговый результат у немца Андреаса Веллингера (852,8). Тройку лидеров замкнул австриец Ян Херль (834).

Кобаяси в третий раз в карьере выиграл «Турне четырех трамплинов». 27-летний японец также является олимпийским чемпионом в прыжках с нормального трамплина и серебряным призером Игр в прыжках с большого трамплина, двукратным призером чемпионатов мира. Помимо этого, он дважды выигрывал Кубок мира.

0
Читайте также
Фируджа и Гукеш стали участниками турнира претендентов благодаря проблемам в регламент ФИДЕ
Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из ОАЭ
Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Военные ВС РФ ударили по месту разработки новейших ракет для ВСУ
Популярное видео
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трамплинистка Кузина призналась, что во время пандемии коронавируса думала над отъездом в США

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости