Команда из Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина победила на Спартакиаде 2024
Прыгуны на лыжах с трамплина Ксения Пискунова, Илья Маньков, Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов победили в смешанных командных соревнованиях на Всероссийской спартакиаде 2024. Турнир проходил в Нижнем Тагиле.
Представляющая Свердловскую область команда набрала 854 балла.
Второе место заняли Дарина Жадукова, Михаил Назаров, Лидия Яковлева и Евгений Климов, представляющие Москву (841,9 балла).
Третье место заняли Ксения Каблукова, Константин Николаев, Ирина Аввакумова и Максим Альчиков из Московской области — 830,4 балла.
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