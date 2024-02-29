Призеры Олимпиады высоко оценили организацию прыжков на лыжах с трамплина на Урале

Серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года Данил Садреев и Евгений Климов высоко оценили организацию соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, которые проходили в Нижнем Тагиле.

«Организация трех стартов: Кубка «Металлинвест», Спартакиады сильнейших и Кубка Медной горы (все проходили в Нижнем Тагиле) — была на высшем уровне. Большое спасибо судейской коллегии и тренерам», — приводит слова Садреева ТАСС.

Климов также отметил хороший уровень организации соревнований и рассказал про уровень конкуренции.

«Все классно, проходят соревнования. Главное, что приходят зрители. Очень рады их видеть. Сейчас у меня основные соперники — Садреев и Михаил Назаров, остальные тоже хорошо прыгают», — сказал ТАСС Климов.

Кубок Медной горы проходил с 23 по 25 февраля в трамплинном комплексе горы Долгой в Нижнем Тагиле. В турнире на большом трамплине К-120 Садреев занял первое место, Климов — второе.