Прыжки с трамплина
Новости
Чемпионат мира Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Олимпиада
Новости   //    Прыжки с трамплина

Заболевшие коронавирусом на этапе Кубка мира в России прыгуны с трамплина выписаны из больницы

10:05

Пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща высказался о состоянии прыгунов с трамплина, заболевших коронавирусом в России.

«Дин Декер был отпущен из екатеринбургской клиники после нескольких отрицательных ПЦР-тестов и тестов на антиген. Сейчас спортсмен находится в Словении и в конце этой недели готовится принять участие в третьем этапе Кубка мира в польской Висле. Клеменс Муранька был отпущен из екатеринбургской клиники в субботу вечером — также после всех отрицательных тестов. Сейчас он находится в Польше и, вероятно, также будет стартовать на домашнем этапе в Висле», — цитирует Каща ТАСС.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин прошел в Нижнем Тагиле 19-21 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
10 историй певиц, которые сильно похудели
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
0