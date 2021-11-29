Заболевшие коронавирусом на этапе Кубка мира в России прыгуны с трамплина выписаны из больницы

Пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща высказался о состоянии прыгунов с трамплина, заболевших коронавирусом в России.

«Дин Декер был отпущен из екатеринбургской клиники после нескольких отрицательных ПЦР-тестов и тестов на антиген. Сейчас спортсмен находится в Словении и в конце этой недели готовится принять участие в третьем этапе Кубка мира в польской Висле. Клеменс Муранька был отпущен из екатеринбургской клиники в субботу вечером — также после всех отрицательных тестов. Сейчас он находится в Польше и, вероятно, также будет стартовать на домашнем этапе в Висле», — цитирует Каща ТАСС.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин прошел в Нижнем Тагиле 19-21 ноября.