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Прыжки с трамплина

Сегодня, 13:43

Японец Кобаяси установил неофициальный мировой рекорд по дальности прыжка на лыжах с трамплина

Виктория Кравченко
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Японец Рею Кобаяси совершил самый далекий прыжок на лыжах с трамплина в истории. Он прыгал на специально построенном трамплине возле города Акюрейри. Японец хотел первым в истории показать дальность прыжка свыше 300 м, но ему это не удалось.

В первый день спортсмен показал результат 256 м, во второй день — 291 м. Мировой рекорд австрийского прыгуна с трамплина Штефана Крафта, установленный в марте 2017 года, составляет 253,5 м.

После прыжка он заявил, что осуществил мечту.

«Этот рекорд станет для меня источником силы на будущее», — сказал олимпийский чемпион Пекина-2022.

Рекорд Кобаяси не будет ратифицирован, так как он прыгнул не на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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