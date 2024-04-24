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Прыжки с трамплина

Сегодня, 12:30

Чемпионка России по прыжкам с трамплина рассказала о возможном летальном исходе из-за анорексии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница Спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» рассказала о том, как попала в больницу перед Олимпиадой в Сочи.

— На носу Игры в Сочи, первые с женскими прыжками в истории. И именно в тот момент у меня начался период, когда я из маленькой девочки превращалась в девушку. Набрала вес — с 53-54 кг до 60. Пошла полнейшая раскоординация. Все перестало работать, я не могла себя оторвать от земли, потому что тяжелая, постоянно хотелось есть.

И не было людей, которые посмотрели бы на это с медицинской, здоровой точки зрения. Потому что сгонять вес в такой деликатный период абсолютно тупо. Это можно только аккуратно переждать. И научиться правильно питаться. Вместо этого начался буллинг. Мол, ты чего растолстела, ты жирная, ты себя вообще в зеркале видела? И в какой-то момент — я даже помню: это было на летнем «Гран-при» в Куршевеле — тренеры подшутили надо мной настолько жестко и неудачно, что я начала усиленно худеть. И в итоге заболела анорексией. Так сильно хотела на Олимпиаду, что попала в больницу.

Все было на пару. И очень много тренировалась. И почти не пила воду. В день выпивала стакан воды 200 мл, не больше. Получилось обезвоженное тело, ни витаминов — ничего. Так еще и тренеры хвалят: Сашка, молодец! И тут бы остановиться, но все, организм уже не может, я просто таяла. Все в голове, а там инерция. И вот сегодня я 52 кг, завтра уже 51. Потом 45.

Звонили родители, а я от них все скрывала и очень мало общалась. По сути, не было родителей в моей жизни тогда, как уехала в 12 лет. Я не пускала в свою жизнь людей, считала, что способна справиться со всем сама. Хотя реально нужен был просто человек рядом. И теперь уже тренеры говорили другое: нужно что-то с ней делать, она нас не слушает, не хочет поправляться! А мне просто больно. В итоге положили меня в палату в Москве, ФМБА.

Единственное, что я набрала в этой больнице, увы, не вес, а номер телефона личного тренера из Магадана Дуки Дмитрия Николаевича. Я приехала с 45 кг, а забирали меня из больницы уже с 42. Тренер прилетел из Магадана, устроил что-то типа разноса и увез меня под расписку, буквально, что берет на себя всю ответственность. Меня не хотели выписывать, потому что врачи считали, что в таком состоянии может и летальный исход произойти.

Александра Кустова. «Врачи не хотели выписывать — допускали летальный исход». Анорексия, дисквалификация, детство в Магадане — интервью красавицы-прыгуньи Кустовой
Александра Кустова
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