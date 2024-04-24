Прыжки с трамплина
Новости
Чемпионат мира Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 12:00

Чемпионка спартакиады Кустова — о жизни в Магадане: «Не чувствуется, что бывший ГУЛАГ»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница Спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» рассказала о жизни в родном для себя Магадане.

— На самом деле, есть классные места, и сейчас город прогрессирует. Визитная карточка — парк «Маяк», там же одноименное кафе с панорамой на бухту. Наблюдать водную гладь за чашечкой кофе с такими видами — отдельный вид искусства! Японская аллея милая, приятно пройтись. Но главное — природа невероятная, много пеших маршрутов по сопкам.

— То есть не чувствуется, что это бывший ГУЛАГ?

— Вообще не чувствуется. Есть отдаленность в плане развития — да, молодежь уезжает. Но я знаю многих, кто любит этот город и не хочет его покидать. Знаю истории, когда уезжали, но потом продавали все и возвращались. Что-то людей привлекает в городе, несмотря на непростой климат.

— Понимаю, что это не твоя компетенция, но насколько реально удерживать людей в таком месте?

— Я сама в Москве живу, квартиру в Магадане сдаю. Думаю, что остаются люди, для которых важна природа, даже рыбалка. В детстве я с папой закидывала удочку. И второе — высокооплачиваемая работа, потому что, как вы знаете, в регионе золото добывают. В Магадане нелегко развивать бизнес, но, если создать что-то стоящее, это точно будет работать из-за отсутствия сильной конкуренции и благодаря сарафанному радио. На тебе только хорошее качество. Хотя, когда я приезжаю, мне и мама может по фэншуй дома праздничный стол накрыть — икра, крабовое мясо, погнали.

Александра Кустова. «Врачи не хотели выписывать — допускали летальный исход». Анорексия, дисквалификация, детство в Магадане — интервью красавицы-прыгуньи Кустовой

Александра Кустова
0
Читайте также
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
ВАДА пояснило разницу между допингом у китайских пловцов и Валиевой
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призеры Олимпиады высоко оценили организацию прыжков на лыжах с трамплина на Урале

Российская прыгунья с трамплина откровенно рассказала об отношениях в сборной

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости