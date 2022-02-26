Дубровский ответил на заявление Федерации лыжных видов спорта Норвегии

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрий Дубровский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выступление Правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны.

«В курсе таких разговоров. Официально до нас такая информация пока не дошла. Больше слухами. Пока мы руководствуемся тем решением международной лыжной Федерации, которое было выпущено вчера, по которому российские спортсмены допускаются до международных соревнований уровня Кубка мира и других, но под названием «спортсмены из России», а также использование только символики FIS вместо гимна и флага России. На сегодняшний момент руководствуемся этими инструкциями. Не исключаю, что в понедельник/вторник будут приняты какие-то решения, если мы почувствуем давление на нас. Нахожусь на связи со всеми тренерскими штабами. Ребята прыгуны и двоеборцы сейчас на этапе Кубка мира в Финляндии, девочки — в Австрии», — сказал Дубровский «СЭ».

В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, двоеборью и прыжкам с трамплина.

В марте пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, а также марафон в Холменколлене.