"Зенит" и "Краснодар" улетели в космос. Овечкин и Тутберидзе делают шоу

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 21 апреля.

НАШ ФУТБОЛ. Лига чемпионов отдыхает. Матч "Краснодар" – "Зенит" вы не забудете никогда

В субботу вечером в 24-м туре чемпионата России по футболу "Краснодар" и "Зенит" выдали, пожалуй, один из лучших матчей года и последних (и не только) сезонов. Это была великая игра.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. "Сегодня я самый счастливый человек на свете"

Это слова Артема Дзюбы после матча в Краснодаре, форвард словно вернулся во время чемпионата мира-2018. Он и другие главные звезды вечера – об игре, игре и еще раз игре (и немного о потасовке на поле).

ВРАТАРЬ. Есть смена Акинфееву! Сафонов – великолепен

Безоговорочно лучшим игроком "Краснодара" в матче с "Зенитом" стал 20-летний голкипер Матвей Сафонов. Если он продолжит в том же духе, то, вполне вероятно, уже в этом году получит вызов в национальную команду России.

КЕЙС. Спартаковский багаж Аленичева

В воскресенье красно-белые примут в матче 24-го тура "Енисей" – команду своего бывшего игрока и тренера. Напоминаем, что нужно знать о спартаковском прошлом Дмитрия Аленичева.

ЛЕГИОНЕРЫ. Как скажется новый лимит на топ-клубах РПЛ

В сезоне-2020/21 в премьер-лиге введут новый формат ограничений на легионеров – либо семь, либо восемь в заявке. Выясняем, какой из наших ведущих команд потребуется чистка состава.

ВЗГЛЯД. Аршавин и Самедов – о чемпионской гонке и Лиге Европы

В субботу и воскресенье бывшие футболисты сборной России ответили на острые вопросы. Андрей Аршавин оценил состояние "Зенита", высказался о заключении Кокорина и снова вспомнил свой покер "Ливерпулю" (сегодня ему 10 лет). Александр Самедов не только спрогнозировал победу российского клуба в Лиге Европы, но и рассказал о футболе "Спартака" при Кононове.

ХОККЕЙ. Капитанище!

"Вашингтон" разгромил "Каролину" в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли (6:0) благодаря голу и двум передачам Александра Овечкина. Капитан чемпиона буквально разорвал "Харрикейнз" – он играет круче, чем в прошлом плей-офф. Счет в серии – 3-2 в пользу "Кэпиталз".

МЕССЕЖД. "В хоккее не смотришь на паспорт. Либо ты, либо тебя, правильно?"

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов дал интервью "СЭ" после пятого матча серии с "Каролиной". Не обошлось без вопросов о драке Овечкина и Свечникова.

ШОУ. Масару на льду и кимоно Щербаковой

Знаменитый тренер Этери Тутберидзе дебютировала как организатор шоу. Первое представлением с участием Алины Загитовой, других учеников специалиста и звездных гостей прошло в Краснодаре. Животные и фанаты на льду (четверные прыжки тоже были), а также странное поведение охраны оказалось в центре внимания болельщиков. Зрители активно пишут о шоу – что-то вызвало восторг, что-то – гнев.

UFC в Питере. Олейник проиграл на рефлексах

В главных боях UFC Fights Nights 149 вечером субботы победители Оверим и Махачев. Андрей Баздрев формулирует главное впечатление о турнире в Санкт-Петербурге. Илья Андреев ставит оценки всем российским участникам вечера.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".