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Большое интервью Емельяненко, «Бавария» снова проиграла. Главное за день

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Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 18 февраля.

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