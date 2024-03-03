Ничья «Зенита» и «Спартака», «Краснодар» упустил победу, скандал в Испании. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 марта.
«Спартак» без лидера и тренера сдержал «Зенит». Может, не все так плохо?
Нулевая ничья в Санкт-Петербурге.
«Рубин» отыгрался на 90-й минуте.
Это точно будут обсуждать всю неделю.
Как они это делают?
Вероятно, за «Кэпс» Евгений больше не сыграет.
Как же штормит ЦСКА: кошмар Акинфеева, новый провал в концовке и антирекорд РПЛ по упущенным очкамчитать >
Время Овечкина уходит? Александр — не лучший даже среди ровесниковчитать >
Невероятный характер «Ливерпуля», Дибала и Лукаку тащат «Рому» в Лигу чемпионовчитать >
Грязный удар и удаление Радулова подвели команду. «Ак Барс» близок к вылетучитать >
Новости