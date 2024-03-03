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Вечерний «СЭ»

3 марта, 03:45

Ничья «Зенита» и «Спартака», «Краснодар» упустил победу, скандал в Испании. Главное за день

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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 марта.

«Спартак» без лидера и тренера сдержал «Зенит». Может, не все так плохо?

Нулевая ничья в Санкт-Петербурге.

«Краснодар» оступился в чемпионской гонке. Остался без победы — и без Сперцяна на «Ростов»

«Рубин» отыгрался на 90-й минуте.

Дикий скандал в Испании. Судья оставил «Реал» без победного гола и удалил его автора Беллингема

Это точно будут обсуждать всю неделю.

Мы недооценивали «Спартак». Его игра, когда вокруг все полыхает — чистый восторг

Как они это делают?

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Вероятно, за «Кэпс» Евгений больше не сыграет.

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