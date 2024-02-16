Интервью Овечкина, письмо игроков молодежки. Главное за день

Игорь Рабинер поговорил с российским форвардом.

Надо не только письма писать, но и действовать по-другому, чтобы завоевать зарубежное медиапространство.

Бывший капитан «Спартака» ответил на вопросы «СЭ».

Взгляд обозревателя «СЭ» на будущее звезды красно-белых.

Форвард бело-голубых Константин Тюкавин ответил на вопросы «СЭ».