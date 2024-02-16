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Вечерний «СЭ»

16 февраля, 03:00

Интервью Овечкина, письмо игроков молодежки. Главное за день

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 15 февраля.

«Побить любой рекорд Гретцки дорогого стоит». Эксклюзив с Овечкиным

Игорь Рабинер поговорил с российским форвардом.

Письмо игроков молодежки — шаг в правильном направлении. Но сердца чиновников ИИХФ оно не растопит

Надо не только письма писать, но и действовать по-другому, чтобы завоевать зарубежное медиапространство.

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