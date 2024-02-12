Овечкин снова забил, рекорд СКА, победный гол Головина. Главное за день

«Кэпиталс» проиграли в овертайме «Ванкуверу».

Нигде в мире нет крытой арене больше, чем в Петербурге.

Матч с «Ниццей» получился ярким — 3:2.

Еще одна результативная передача в копилку.

Ивуарийцы стали чемпионами в третий раз.