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12 февраля, 03:30

Овечкин снова забил, рекорд СКА, победный гол Головина. Главное за день

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 февраля.

Овечкин забил в пятом матче подряд! Но «Вашингтон» упустил победу

«Кэпиталс» проиграли в овертайме «Ванкуверу».

СКА установил мировой рекорд! Первый матч команды на новой арене посетили больше 21 тысячи человек

Нигде в мире нет крытой арене больше, чем в Петербурге.

У Головина — победный гол в дерби. «Монако» выбирается из кризиса

Матч с «Ниццей» получился ярким — 3:2.

Крутое выступление Миранчука в Генуе. Вышел со скамейки и поучаствовал в двух голах

Еще одна результативная передача в копилку.

Победивший рак Аллер забил решающий гол-шедевр в финале Кубка Африки. Триумф Кот-д'Ивуара — история преодоления

Ивуарийцы стали чемпионами в третий раз.

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