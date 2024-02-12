Овечкин снова забил, рекорд СКА, победный гол Головина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 февраля.
Овечкин забил в пятом матче подряд! Но «Вашингтон» упустил победу
«Кэпиталс» проиграли в овертайме «Ванкуверу».
Нигде в мире нет крытой арене больше, чем в Петербурге.
Матч с «Ниццей» получился ярким — 3:2.
Еще одна результативная передача в копилку.
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Ивуарийцы стали чемпионами в третий раз.
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