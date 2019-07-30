Самедов и стратег Кононов, бесхребетный "Спартак", Ефимова и обещание перед отпуском

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 30 июля.

САМЕДОВ. Прощальное интервью: про Кононова, Карреру, Семина, "Динамо" и бизнес

Полузащитник Александр Самедов завершил карьеру. И в интервью "СЭ" рассказал о своих клубах, тренерах и в том числе ответил на вопросы о том, почему назвал Олега Кононова стратегом.

ТРАНСФЕР. "Спартак" остался без хребта

Красно-белые объявили о трансфере Фернанду в китайский клуб "Бейцзин Гоань". Аренда с обязательным выкупом должна принести москвичам 15 миллионов евро, но с продажей 27-летнего бразильского полузащитника структура игры команды Кононова может полностью сломаться.

РАЗБОР. "Спартак" с Шюрлле, Ларссоном и Тилом: как это будет

В самое ближайшее время команду Кононова ждут серьезные перемены – по крайней мере, в кадровом плане. Уверенности в удачном исходе нет, но может получиться интересно.

ЗВЕЗДА. "Зенит" готовит супертрансфер: Малком из "Барселоны"

В понедельник Александр Медведев подтвердил "СЭ", что клуб ведет переговоры с "Барселоной" по поводу приобретения 22-летнего бразильского форварда Малкома. Генеральный директор сине-бело-голубых предложил в качестве сравнения Мбаппе. Круто?

СУДЬИ. Александр Егоров – о ВАР, Карасеве и ошибках арбитра в матче "Ростов" – "Спартак"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС ответил на вопросы по событиям 3-го тура чемпионата России. И вернулся к игре предыдущего уик-энда.

ПЛАВАНИЕ. "Жаль, сразу не увидела, как Кинг сверлила меня взглядом. Была бы ответочка"

Звездная Юлия Ефимова – о чемпионате мира в Кванджу, людях, ананасах в Instagram и завершении карьеры. Есть спойлер, какими фотографиями спортсменка порадует в отпуске. Уже ждете?

ХОККЕЙ. "Вегас" будет сильно сожалеть об обмене Гусева"

Североамериканская пресса оценивает новый контракт голкипера Андрея Василевского с "Тампой", а также обмен нападающего Никиты Гусева в "Нью-Джерси". Форварда называют лучшим игроком мира за пределами НХЛ.

БОКС. Ковалев снова попал в скандал

У самого брутального нокаутера в истории российского бокса снова неприятности. Не успели болельщики забыть, что Сергея Ковалева обвиняли в избиении женщины в США, как другая женщина заявила о том, что чемпион мира к ней приставал – на этот раз не возле дома, а в самолете.

ТЕННИС. Шарапова в восторге от Флоренции – а как же теннис?!

Мария Шарапова в своем Instagram поделилась кадрами недавнего путешествия в Италию. Но будет ли российская суперзвезда играть на US Open и защищать свое место в первой сотне рейтинга?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Она родила недоношенного ребенка, а через полгода отобралась на чемпионат мира

Шестикратная олимпийская чемпионка и одна из лучших бегуний за всю историю легкой атлетики американка Эллисон Феликс этой зимой стала мамой. Ее дочь Камрин родилась недоношенной, а Феликс сумела не только выходить ребенка, но и вернуться к топ-результатам.

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