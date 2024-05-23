«Аталанта» остановила «Байер» и выиграла ЛЕ, Сафонов может перейти в «ПСЖ». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 22 мая.
«Аталанта» уничтожила миф о непобедимом «Байере». Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но это и его трофей
Команда из Бергамо взяла еврокубок.
Сафонов — в Париже за 20 миллионов евро? Такого статусного перехода не было со времен Аршавина и Жиркова
Первый номер сборной России готовится стать вторым вратарем в «ПСЖ».
Константин Алексеев — о решении РФС продолжить сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды.
Найдутся ли достойные соперники для Швеции и Канады.
Мнение Константина Алексеева.
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