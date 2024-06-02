«Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Урал» вылетел из РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 1 июня.
Неизбежность: «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов! «Боруссия» и Ройс — без трофея
«Королевский клуб» снова лучший в Европе.
Иванов слишком сильно верил в Гончаренко — «Урал» вылетел впервые за 11 лет. Частный «Акрон» — дебютант РПЛ
Первая сенсация стыковых матчей.
Нижний Новгород остается в РПЛ — это первая победа команды с Иличем. «Арсенал» погубили автоголы Ботаки
Победа в Туле сохранила «Пари НН» прописку в элитном дивизионе.
В четвертый круг вышли также Мирра Андреева и Элина Аванесян.
А вот «Даллас» сильно разочаровывает.
«Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»читать >
«Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?читать >
Бивол разбомбил Зинада в шестом раунде. Ливиец до этого кривлялся и даже быковалчитать >
Фанаты белорусского блогера Mellstroy выбежали на поле в финале Лиги чемпионов. И сфотографировались с Винисиусомчитать >
Новости