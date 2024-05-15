«Балтика» выбила «Спартак» из Кубка, новый скандал с Ничушкиным. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 мая.
«Спартак» вылетел из Кубка России! Латышонок выдал матч жизни и затащил «Балтику» в суперфинал
Команда Игнашевича поборется за трофей в «Лужниках».
Новый скандал с Ничушкиным: его опять отстранили от матчей НХЛ! Теперь на полгода и с лишением зарплаты
Вероятно, больше в составе «Колорадо» мы его уже не увидим.
Пойдет ли нападающий по стопам своего друга Арсена Захаряна.
«Канонирам» пора болеть за «Вест Хэм».
Финал Пути РПЛ может немного исправить сезон кому-то из грандов.
Не только Ничушкин. Что такое Программа помощи игрокам НХЛ, в которую они постоянно попадают?читать >
Медведеву вновь не удалось защитить титул. Россиянин без шансов уступил Полу в Римечитать >
Невероятный матч на чемпионате мира: Канада чуть не опозорилась в игре с аутсайдером!читать >
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