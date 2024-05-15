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«Балтика» выбила «Спартак» из Кубка, новый скандал с Ничушкиным. Главное за день

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Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 мая.

«Спартак» вылетел из Кубка России! Латышонок выдал матч жизни и затащил «Балтику» в суперфинал

Команда Игнашевича поборется за трофей в «Лужниках».

Новый скандал с Ничушкиным: его опять отстранили от матчей НХЛ! Теперь на полгода и с лишением зарплаты

Вероятно, больше в составе «Колорадо» мы его уже не увидим.

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