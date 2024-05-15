«Балтика» выбила «Спартак» из Кубка, новый скандал с Ничушкиным. Главное за день

Команда Игнашевича поборется за трофей в «Лужниках».

Вероятно, больше в составе «Колорадо» мы его уже не увидим.

Пойдет ли нападающий по стопам своего друга Арсена Захаряна.

«Канонирам» пора болеть за «Вест Хэм».

Финал Пути РПЛ может немного исправить сезон кому-то из грандов.