«Зенит» вышел в суперфинал Кубка России, травма Торопа, «Ювентус» выиграл Кубок Италии. Главное за день

Кубок — турнир надежды на спасение сезона.

Игрока увезли на носилках, его заменил 19-летний дебютант.

Туринский клуб в пятнадцатый раз выиграл итальянский кубок.

В клубе отреагировали.

Творит чудеса уже не первый раз.