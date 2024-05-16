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«Зенит» вышел в суперфинал Кубка России, травма Торопа, «Ювентус» выиграл Кубок Италии. Главное за день

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Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 мая.

Санитарный футбол в Питере. «Зенит» — в суперфинале Кубка и сберег силы лидеров. ЦСКА без трофеев и медалей

Кубок — турнир надежды на спасение сезона.

Вратарь ЦСКА Тороп получил жуткую травму в игре с «Зенитом». Почему вместо него вышел не Акинфеев?

Игрока увезли на носилках, его заменил 19-летний дебютант.

Удар Миранчука не стал спасительным. «Аталанта» проиграла «Ювентусу» финал Кубка Италии

Туринский клуб в пятнадцатый раз выиграл итальянский кубок.

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