«Зенит» выиграл финал Кубка, победа Махачева, Игнашевич ушел из «Балтики». Главное за день

У сине-бело-голубых — трофейный требл.

Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Но теперь цикл закончен.

У «Рейнджерс» претензии себе не может предъявлять только Игорь Шестеркин.

Пресс-конференция, на которой Сергей Игнашевич покинул «Балтику».