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«Зенит» выиграл финал Кубка, победа Махачева, Игнашевич ушел из «Балтики». Главное за день

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Игроки «Зенита» празднуют победу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 2 июня.

«Зенит» еще и так умеет! Фантастический переворот в концовке подарил сине-бело-голубым победу в Кубке

У сине-бело-голубых — трофейный требл.

Махачев победил Порье в тяжелейшем бою. Показал характер настоящего горца: задушил соперника в пятом раунде

Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»

Но теперь цикл закончен.

Панарин забил, но слишком поздно. Бобровский и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли!

У «Рейнджерс» претензии себе не может предъявлять только Игорь Шестеркин.

«К «Зениту» есть антипатия — когда побеждаем, все говорят: «Им повезло». Семак — после победы в Кубке

Пресс-конференция, на которой Сергей Игнашевич покинул «Балтику».

Финалы Кубка — гарантия драмы. Как «Зенит» снова выдал концовку мечты?!

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Еще две победы — и Махачев станет величайшим. Обойдет и Федора, и Хабиба

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